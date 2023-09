Le vice-gouverneur de la Banque d’Angleterre affirme que les dépréciations augmentent parmi les prêteurs britanniques

Le secteur bancaire britannique connaît une augmentation des dépréciations dans un contexte de hausse de l’inflation et des hausses de taux d’intérêt qui en découlent, selon le vice-gouverneur de la Banque d’Angleterre, Sam Woods.

Dans le but de maîtriser l’inflation galopante, la banque centrale a relevé son taux d’intérêt principal de 0,1 % en décembre 2021 à son plus haut niveau depuis 15 ans de 5,25 % actuellement, et le marché s’attend à une autre hausse plus tard cette semaine à 5,5 %.

L’économie s’est révélée étonnamment résiliente, mais Woods, également PDG de la Prudential Regulatory Authority, a déclaré que les régulateurs surveillaient de près les tensions potentielles dans le secteur bancaire.

« Jusqu’à présent, les choses se sont déroulées un peu mieux que ce à quoi beaucoup de gens s’attendaient et, en particulier grâce à Covid, bien sûr, l’énorme soutien budgétaire et monétaire a en fait protégé le système bancaire des pertes de crédit », a déclaré Woods à CNBC mardi.