Un 12 têtes L’équipe indienne a remporté sa toute première médaille d’or à l’Olympiade d’échecs en ligne de la FIDE (Fédération internationale d’échecs), mais le vice-capitaine de l’équipe, Srinath Narayanan, a dû attendre longtemps pour recevoir les médailles d’or et même payer les douanes. Narayanan s’est rendu sur Twitter le 2 décembre pour exprimer sa frustration face à la situation et c’est deux jours plus tard que le ministère des Sports l’a contacté et a promis son soutien, tandis que la société de messagerie qui a livré les médailles s’est également excusée et a promis des remboursements.

Selon un avis du gouvernement central du 30 juin 2017, les médailles et trophées remportés par les membres des équipes sportives indiennes pour leur participation à des tournois internationaux sont exonérés de droits de douane.

Mise à jour: Heureux que les médailles aient atteint plus de la moitié des joueurs 🙂 DHL Express a pris contact, s’est excusé pour la gêne occasionnée et a promis un remboursement. Un représentant du ministère des Sports a également contacté et promis son soutien. Merci à tous pour le soutien! – Srinath Narayanan (@ nsrinath69) 4 décembre 2020

Narayanan a déclaré dans son tweet que les médailles qui ont atterri en Inde le mois dernier sont parvenues de la Russie à l’Inde en trois jours, mais qu’il a fallu plus d’une semaine pour qu’elles lui soient livrées de Bengaluru à Chennai. «Il a été expédié vers le 19 ou le 20 novembre», a déclaré Narayanan menthe. Harikrishna (un membre de l’équipe) a obtenu sa médaille le 21. Il vit à Prague et l’a bien compris. Pour nous, il est arrivé à Bangalore le 23. Ensuite, cela a pris une semaine entière. «

Narayanan a poursuivi en disant qu’il devait présenter plusieurs documents aux douaniers pour obtenir la permission de récupérer les médailles d’or. «Ils (les douaniers) avaient ouvert le colis et m’ont demandé ce qu’il contenait et de quoi il était fait. Je devais leur donner un document officiel sur la composition chimique « , a-t-il dit. Tout ça quand une médaille d’or remportée en tournois n’est clairement pas de l’or réel. » Il n’y a même pas d’or ou d’argent dedans. Ils utilisent différents métaux pour obtenir cette couleur. «

Suite à des contacts avec les douanes, le service de messagerie DHL Express India Pvt. Ltd. qui a livré le colis de Bengaluru à Chennai, a demandé à Narayanan de payer des droits de douane de Rs 6300 sur les médailles, « J’étais tellement fatigué de tout cela, je viens de le payer. »

Le commissaire des douanes de Bengaluru, AK Jyotishi, a déclaré menthe qu’il enquêterait sur l’incident, ajoutant: « La règle aurait été appliquée sans aucune dérogation. Si tel est le cas, cet avantage sera prolongé sans problème. Nous sommes fiers que quelqu’un ait représenté l’Inde et apporté des lauriers. »

Un porte-parole de DHL Express a déclaré: « En vertu de la réglementation gouvernementale, les articles reçus dans le cadre d’équipes sportives représentant l’Inde peuvent être exonérés de droits d’importation si les documents appropriés sont fournis par le destinataire et les douanes acceptent les déclarations. »

Ne sachant pas que Srinath ne manquait aucun document, le courrier a déclaré qu’ils « ne pouvaient pas discuter des détails des expéditions des clients ».