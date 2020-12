Le Vicaire de Dibley devrait aborder le mouvement Black Lives Matter dans l’un des prochains courts épisodes spéciaux festifs.

Dawn French a déjà remonté son collier de chien pour enregistrer trois épisodes spéciaux de 10 minutes de la comédie télévisée emblématique, revenant à son rôle de révérend Geraldine Kennedy.

Et dans l’un des prochains sketches, les téléspectateurs verront le Vicaire prendre le genou pour rendre hommage à la vie des Noirs et aborder la mort de George Floyd aux mains de la police américaine plus tôt cette année – un acte qui a suscité la colère et des manifestations dans le monde entier. en mai.

On dit que le croquis voit Geraldine sortir du verrouillage pour prendre l’air frais dans le village fictif de Dibley dans l’Oxfordshire.









Le Mail on Sunday affirme que la scène verra le vicaire s’adresser à «ce truc de Black Lives Matter», disant: «Je ne pense pas que ce soit d’où tu viens. Je pense qu’il est important que vous fassiez quelque chose à ce sujet parce que Jésus le ferait, n’est-ce pas?

Le personnage poursuit: «Tant que toutes les vies n’ont pas d’importance, nous faisons quelque chose de très mal.

«Nous devons nous concentrer sur la justice pour une grande partie de nos compatriotes et femmes qui semblent avoir une très mauvaise et étrange affaire depuis le jour de leur naissance.»









On la voit ensuite en train de démonter deux vieilles affiches à l’image de fiction et de les remplacer par une affiche faite maison «Black Lives Matter».

On dit que le personnage dit: «Je pense que dans Dibley, nous devrions peut-être penser à supprimer certains de ces vieux avis comme ceci et cela et peut-être que nous devrions en mettre un comme celui-ci à la place.»

Trois épisodes spéciaux de 10 minutes du Vicaire de Dibely ont été filmés pour être tagués à la fin d’anciens épisodes qui devraient être répétés sur la BBC à l’approche de Noël.







(Image: BBC / Tiger Aspect Productions Ltd / Des Willie)



Les trois épisodes doivent ensuite être coupés en un épisode de 30 minutes qui sera également diffusé pendant la saison des fêtes.

Écrit par les co-créateurs Richard Curtis et Paul Mayhew-Archer, les nouveaux épisodes devraient inclure des personnages classiques de Dibley, avec Geraldine donnant des sermons de zoom.

Un hommage à Emma Chambers, qui a joué Alice Tinker mais malheureusement décédé en février 2018, est également inclus dans les épisodes spéciaux.