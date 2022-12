Le veuf de la star de la BBC Rachael Bland attend des jumeaux avec une nouvelle femme quatre ans après sa mort tragique d’un cancer

LA veuve de la star de la BBC Rachael Bland a annoncé qu’il attendait des jumeaux avec sa nouvelle épouse.

Steve Bland est sur le point d’accueillir des jumeaux quatre ans après la mort de Rachael, avec sa seconde épouse Amy.

La femme de 41 ans a épousé l’infirmière praticienne avancée en août 2019, quelques mois seulement après l’avoir rencontrée lors d’une conférence sur le cancer à Manchester en 2019.

Rachael est décédée tragiquement l’année précédente après une bataille de deux ans contre le cancer du sein, laissant derrière elle son fils Freddie.

La maman de 40 ans est décédée aux premières heures du 5 septembre 2018, avec sa famille proche « écrasée » à ses côtés.

Après la mort tragique de sa première femme, Steve a commencé à animer le podcast You, Me and the Big C aux côtés de Deborah James, qui est également malheureusement décédée d’un cancer de l’intestin en juin de cette année.

Steve et Amy ont partagé qu’elle est maintenant enceinte de jumeaux qui doivent arriver au printemps.

Amy a posté sur les réseaux sociaux : “L’équipe VB ne reçoit pas une, mais deux nouvelles recrues l’année prochaine. Les jumeaux arrivent au printemps, tout va bien.

Auparavant, son mari avait déclaré se sentir coupable d’avoir retrouvé l’amour après la mort de Rachael.

Dans une interview sur Lorraine plus tôt cette année, il a déclaré que sa défunte épouse voulait qu’il retrouve le bonheur.

