Le veuf de Kobe Bryant, Matt Mauser, étourdit sur America’s Got Talent

La performance émotionnelle de Matt Mauser a ému le public de « America’s Got Talent » sous une ovation debout. Mauser est le veuf de Christina Mauser, l’une des neuf personnes tuées dans l’accident d’hélicoptère dans lequel Kobe Bryant est décédé en janvier 2020.

En hommage à sa femme, Mauser a chanté la chanson de Phil Collins de 1984, « Against All Odds (Take a Look at Me Now) ».

Le chanteur de 51 ans a partagé son histoire captivante avec les juges au préalable.

« Je suis chanteur et je suis ici parce que ma femme », a-t-il commencé, craquant d’émotion. « Et nous sommes tous les deux enseignantes et nous nous sommes retirés de l’enseignement pour que je puisse faire de la musique à temps plein, et elle a eu l’opportunité d’entraîner le basket-ball féminin avec Kobe Bryant. Mais le 26 janvier 2020, j’ai perdu ma femme dans le même accident d’hélicoptère qui a tué Kobe Bryant. Avant le 26 janvier, Christina et moi vivions ce genre de vie de rêve. Nous nous sommes rencontrés en 2004, elle m’a vu jouer dans ce bar de plongée et je lui ai demandé de sortir et nous nous sommes assis dans ma voiture et nous avons parlé sur la musique. »

Les Mauser sont mariés depuis 15 ans et ils ont trois enfants, qui ont rejoint Mauser pour son audition.

« Quand elle est partie ce jour-là, elle m’a embrassé et elle a dit ‘Je t’aime.’ C’était la dernière chose que ma femme m’ait jamais dite », a déclaré Mauser, les larmes aux yeux. « Toute votre vie change en une seconde. »

La performance entraînante du chanteur a facilement séduit les juges Howie Mandel, Heidi Klum, Sofia Vergara et Simon Cowell, et l’a propulsé au tour suivant du concours télévisé.