Le veuf de Halyna Hutchins vu en promenade après qu’Alec Baldwin a été accusé d’homicide involontaire

Matt Hutchins, le veuf de Halyna Hutchins, a été vu en promenade avec un ami à Los Angeles samedi, deux jours seulement après que l’acteur Alec Baldwin a été inculpé de deux chefs d’homicide involontaire dans la mort du directeur de la photographie.

Baldwin a accidentellement tiré et tué Hutchins alors que les deux répétaient une scène du Western “Rust” à petit budget le 21 octobre 2021.

Hutchins était le directeur de la photographie du film lorsque le pistolet antique a explosé alors que Baldwin le tenait, frappant Hutchins et blessant le réalisateur Joel Souza à l’épaule.

Matt Hutchins portait une casquette de baseball rouge, des lunettes de soleil et un t-shirt et un short bleus alors qu’il marchait sur un trottoir avec un ami blond non identifié.

Baldwin a nié l’avoir tiré et son avocat a qualifié les accusations de “terrible erreur judiciaire” dans une déclaration à Fox News Digital.

“Cette décision déforme la mort tragique de Halyna Hutchins et représente une terrible erreur judiciaire”, a déclaré Luke Nikas de Quinn Emanuel. “M. Baldwin n’avait aucune raison de croire qu’il y avait une balle réelle dans l’arme – ou n’importe où sur le plateau de tournage. Il s’est appuyé sur les professionnels avec lesquels il travaillait, qui lui ont assuré que l’arme n’avait pas de balles réelles. Nous combattrons ces charges, et nous gagnerons. »

Les producteurs de “Rust” avaient espéré reprendre le tournage sur le Western cette année et Matt Hutchins devait être producteur exécutif du film, mais on ne sait pas ce qui se passera en raison des accusations de Baldwin.

Hannah Gutierrez-Reed, qui était l’armurier du film “Rust”, a également été accusée de deux chefs d’homicide involontaire.

La famille de Hutchins a publié une déclaration remerciant les autorités pour une enquête approfondie.

“Nous tenons à remercier le shérif de Santa Fe et le procureur de district pour avoir conclu leur enquête approfondie et déterminé que des accusations d’homicide involontaire sont justifiées pour le meurtre de Halyna Hutchins avec un mépris conscient pour la vie humaine”, a déclaré un communiqué publié au nom des Hutchins. famille via l’avocat Brian J. Panish, associé fondateur de Panish Shea Boyle Ravipudi LLP.

“Notre enquête indépendante soutient également que les accusations sont justifiées. C’est un réconfort pour la famille qu’au Nouveau-Mexique, personne n’est au-dessus de la loi. Nous soutenons les accusations, coopérerons pleinement avec cette poursuite et espérons ardemment que le système judiciaire travaille pour protéger le public et tenir pour responsables ceux qui enfreignent la loi.”

Halyna et Matt Hutchins ont un fils.

Lauryn Overhultz de Fox News a contribué à ce rapport.