Le Sénat peut annuler le veto de Trump sur l’acte de défense

Les derniers jours d’une session chaotique du Congrès devraient se poursuivre vendredi alors que le Sénat semble sur le point de passer outre le veto du président Donald Trump à la loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA) – ce qui marquerait la première dérogation du Congrès dans le mandat de Trump en tant que président et une dernière réprimande. de Trump quelques semaines avant son départ. Si la dérogation n’a pas lieu vendredi, elle devrait avoir lieu samedi. Lundi, la Chambre des représentants a voté à une écrasante majorité pour passer outre au président, une condamnation bipartisane remarquable dans un Washington divisé. Trump a déclaré qu’il était contre le changement des noms des bases nommées pour les chefs militaires confédérés et le projet de loi créerait une commission chargée d’élaborer un plan. Trump a également critiqué le projet de loi pour ne pas inclure le langage qui supprime les protections dont les entreprises de médias sociaux bénéficient en vertu de l’article 230 de la loi sur la décence des communications. La mesure protège les entreprises contre les poursuites de quiconque prétend avoir été lésé par un courrier.

Le salaire minimum augmentera dans 20 États

Vingt États et 32 ​​villes et comtés – dont beaucoup en Californie – devraient augmenter leur salaire minimum le jour du Nouvel An ou autour de celui-ci, selon un rapport fourni exclusivement à USA TODAY par le National Employment Law Project (NELP), un groupe de défense des travailleurs. . Environ la moitié de ces localités atteindront le seuil de 15 $ défendu par les travailleurs de la restauration rapide en grève. Le revirement des vues concernant une base salariale de 15 $ a fait tourner la tête. Même les États avec des minimums relativement bas, comme la Floride et la Virginie, sont sur le point de connaître des augmentations significatives en 2021 et se dirigent vers 15 dollars, ou du moins la forte possibilité, d’ici 2026.

Magasins ouverts et fermés le jour de l’an

Contrairement à Noël, de nombreuses autres chaînes nationales sont ouvertes, mais certains grands détaillants – Costco, Sam’s Club, Best Buy, Aldi et Trader Joe’s, par exemple – seront fermés le vendredi, jour de l’an. Au milieu de la pandémie de coronavirus, attendez-vous à ce que certains magasins limitent le nombre d’acheteurs autorisés à l’intérieur. D’autres restaurants seront également ouverts pour faire ses adieux à 2020 et accueillir en 2021. Attendez-vous à trouver de nombreux restaurants fonctionnant avec des horaires spéciaux le vendredi. Cependant, nous vous suggérons également de vérifier auprès de votre emplacement le plus proche, car tous ne seront pas ouverts et les heures varieront.

Les séries éliminatoires de football universitaire débutent avec des matchs de demi-finale intrigants

Après une saison régulière tumultueuse bouleversée par la pandémie de coronavirus, les demi-finales des College Football Playoff sont enfin arrivées. Les deux matchs débutent le jour de l’An avec le n ° 1 de l’Alabama affrontant le n ° 4 Notre-Dame dans le Rose Bowl (17 h HE, ESPN) qui a été déplacé de son emplacement traditionnel de Pasadena, en Californie, à Arlington, au Texas, en raison de à la pandémie de coronavirus. Plus tard, le n ° 2 Clemson, dirigé par le quart-arrière vedette Trevor Lawrence, et le n ° 3 de l’État de l’Ohio s’affrontent dans le bonnet de nuit Sugar Bowl (20 h HE, ESPN) à la Nouvelle-Orléans. Les vainqueurs s’affronteront pour le championnat national le 11 janvier à Miami.

La nouvelle saison de ‘Cobra Kai’ fait ses débuts sur Netflix

La saison 3 de « Cobra Kai » est prête à frapper sur Netflix, sans pitié. Le prochain épisode de la suite de « The Karate Kid » centré sur Johnny Lawrence de William Zabka, des décennies après avoir perdu contre Daniel LaRusso de Ralph Macchio lors d’un grand tournoi du film de 1984, débute vendredi, une semaine avant la date initialement annoncée. Les fans peuvent s’attendre à voir des visages familiers des deux premiers films « Karate Kid » cette saison, y compris le retour de Martin Kove’s John Kreese, et une surprise ou deux en cours de route.