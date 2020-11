Le veto du fonds de relance COVID-19 “ pourrait provoquer une tragédie de l’emploi en Europe ”

Le veto de la Hongrie et de la Pologne au fonds de relance de la pandémie pourrait faire exploser les niveaux de chômage.

Selon la Confédération européenne des syndicats (CES), 40 millions de personnes ont bénéficié de régimes de chômage temporaire en raison du coronavirus.

Et cela s’ajoute aux 20 millions de personnes déjà au chômage.

Luca Visentini, secrétaire général de la CES, a déclaré à Euronews que ce ralentissement économique est bien pire qu’en 2008.

“Si vous comparez ces chiffres avec l’effet en termes de chômage de la crise financière d’il y a quelques années, il est trois fois plus important, en termes d’impact”, a déclaré Visentini.

“Donc je veux dire, si les mesures d’urgence puis les investissements ne viennent pas très rapidement, alors le risque est que nous ayons une tragédie de l’emploi qui explose en Europe et que de nombreuses entreprises fassent faillite. Il est donc vraiment temps d’agir.”

Parmi les plus touchés, on trouve l’Espagne et l’Italie, deux des pays qui devraient recevoir le plus d’argent du fonds de relance. Les fonds sont vitaux pour leurs économies.

En Italie, si la situation économique ne s’améliore pas rapidement, jusqu’à 270 000 entreprises du commerce et des services pourraient fermer définitivement, selon Confcommercio.

En Espagne, la situation est tout aussi désastreuse et un député européen de là-bas, Jonás Fernández, n’est pas satisfait de la Hongrie et de la Pologne.

“Honnêtement, je ne peux pas comprendre le veto actuel, car s’ils insistent sur l’approche actuelle, ils seront complètement en dehors de la prochaine génération et du nouveau CFP (budget), et dans tous les cas, la Commission leur appliquera la règle de réglementation juridique », a déclaré Fernández à Euronews.

En théorie, l’argent du fonds de relance devrait commencer à atteindre les pays de l’UE d’ici la mi-2021, mais le veto menace de retarder cela.