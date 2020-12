Le président français Emmanuel Macron – REUTERS

La menace d’Emmanuel Macron de mettre son veto à un accord commercial post-Brexit est un «jeu dangereux» qui pourrait punir la France et saboter l’unité européenne, a averti un haut responsable agricole français.

Les agriculteurs et les pêcheurs français sont « profondément préoccupés » par le fait que M. Macron pousse le bloc vers un non-accord sur la pêche et des « règles du jeu équitables » sur les règles commerciales, a déclaré Thierry Pouch, économiste en chef des chambres d’agriculture françaises.

S’adressant au Telegraph, il a déclaré que la menace de M. Macron de mettre son veto aux pourparlers, évoquée par son ministre de l’Europe Clément Beaune, pourrait nuire à l’unité durement combattue de l’UE à un moment périlleux.

« Chaque pays réagit dans son propre intérêt comme toujours mais j’ai l’impression que la France a dépassé le cap en menaçant un éventuel veto car cela va à l’encontre de la stratégie de montrer un front uni parmi les 27 vers Londres », a déclaré M. Pouch. Macron joue un jeu risqué », a-t-il prévenu.

«L’intransigeance de la France… fait écho au comportement des autres États membres de l’UE sur d’autres questions – je fais référence à la Pologne et à la Hongrie sur le plan de relance économique», a-t-il déclaré.

La Hongrie et la Pologne ont bloqué le budget de 1,6 milliard de livres de l’UE et le programme de relance économique des coronavirus, qui contient des clauses liant le financement au respect de l’état de droit. Ils subiront des pressions pour abandonner le veto lors du sommet européen du 10 décembre.

«La France fait de même sur le Brexit», a déclaré M. Pouch. « Je pense qu’il est très dangereux pour l’UE d’avoir autant d’États qui ne tirent pas dans la même direction. »

La France a nié agir uniquement dans son propre intérêt, M. Beaune affirmant dimanche que s’il serait «naïf de nier» qu’il y avait des «préoccupations différentes» au sein des États membres de l’UE, le mandat de M. Barnier était détaillé et «nous nous en tenons à il. Les principaux acteurs se sont tous réalignés derrière la même position. Il y a une unité sur le message et sur la stratégie. »

La chancelière allemande Angela Merkel «défend également nos revendications», a déclaré M. Beaune. «Elle connaît assez bien le marché européen pour deviner comment l’économie allemande souffrirait d’un mauvais accord. Le pari du Royaume-Uni sur une scission de l’UE a échoué. »

L’histoire continue

Les commentaires sont intervenus alors que les négociations entre le Royaume-Uni et l’UE étaient toujours bloquées sur les droits de pêche, les règles du commerce équitable et un mécanisme d’application, les problèmes les plus épineux depuis le début des négociations il y a huit mois.

Le négociateur en chef de l’UE Michel Barnier est vu avant une réunion du Comité des représentants permanents de l’Union européenne le 7 décembre 2020 à Bruxelles – JOHN THYS / AFP

Interrogé sur les demandes françaises visant à ce que le Royaume-Uni s’aligne étroitement sur les règles de l’UE et les normes environnementales et sociales s’il veut exporter vers le bloc, M. Pouch a déclaré: «J’ai du mal à comprendre pourquoi la France est si obsédée par les règles de concurrence.»

«Pouvons-nous accepter que le Royaume-Uni abaisse les normes sociales d’exportation? Paris refuse l’idée, mais je ne suis pas sûr que cela vaille la peine d’être aussi obsédé car nous avons suffisamment de forces pour gagner des parts de marché au Royaume-Uni et surmonter cela. Alors je pense que c’est une erreur. Barnier essaie d’arbitrer, mais traverse une période extrêmement difficile.

Il a également averti que l’idée qu’un non-accord était dans l’intérêt de la France était un «mauvais calcul».

«Si nous perdons une partie de notre excédent commercial de 2 milliards d’euros au profit du Royaume-Uni sur les produits alimentaires, il sera difficile de conquérir de nouveaux marchés européens car ils seront inondés. C’est ce qui s’est produit lorsque nous avons imposé un embargo sur la Russie en 2014. »

M. Pouch a déclaré que trois régions françaises étaient particulièrement préoccupées par les pertes en cas de non-accord dans les exportations de boissons alcoolisées, de produits laitiers, de fruits et légumes et de biscuits et de boulangerie.

La région nord des Hauts-de-France craint une perte d’exportation de céréales, d’aliments pour animaux et de céréales; la région Grand Est est «extrêmement préoccupée» de perdre des parts de marché sur les produits de boulangerie et la région bordelaise est «très inquiète pour le vin».

Ses chambres estiment que les tarifs douaniers sur les produits laitiers européens – et français – vers le Royaume-Uni, par exemple, pourraient monter en flèche de 40 pour cent. «Celles-ci pourraient atteindre 80 à 100% sur certains produits, comme le fromage», a-t-il prévenu.

En cas de non-accord, il a déclaré que les Britanniques seraient frappés par un «double coup dur» des prix plus élevés des marchandises importées en raison des tarifs douaniers et de la baisse du pouvoir d’achat en raison de la baisse de la livre si les tendances actuelles des devises persistent.

Mais cela nuirait à son tour aux Français, a-t-il déclaré.

«Dans ce cas, les consommateurs britanniques pourraient se détourner des produits européens, principalement français, et acheter ailleurs. Ce n’est pas par hasard que le Royaume-Uni a récemment signé un accord avec le Japon et le Canada. »

«Il est dans notre intérêt à tous d’éviter de nuire aux relations commerciales, pour l’UE, Macron et les Britanniques. Sans un accord, le Royaume-Uni, avec son déficit commercial de 30 milliards d’euros en produits alimentaires et agricoles, pourrait se diriger vers des pénuries alimentaires à court terme. Mais éviter un non-accord est également dans notre intérêt. »