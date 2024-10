Le veto de 400 ans du gouverneur du Wisconsin suscite une contestation devant la Cour suprême de l’État

MADISON, Wisconsin — L’utilisation créative par le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, de son pouvoir de veto étendu dans le but de garantir une augmentation du financement des écoles pendant 400 ans, sera portée devant la Cour suprême de l’État mercredi.

Une question clé à laquelle est confronté le tribunal contrôlé par les libéraux est de savoir si la loi de l’État autorise les gouverneurs à frapper des chiffres pour créer un nouveau numéro, comme Evers l’a fait avec le veto en question.

L’affaire, soutenue par le Parlement contrôlé par les Républicains, est le dernier point chaud d’une lutte qui dure depuis des décennies sur la manière dont élargissement des pouvoirs de veto partiel du gouverneur du Wisconsin devrait être. La question a transcendé les lignes de parti, les Républicains et les Démocrates faisant pression pour davantage de limitations du veto du gouverneur au fil des ans.

Dans ce cas, Evers a émis le veto en question en 2023. Son veto partiel a augmenté le montant des revenus que les écoles publiques de la maternelle à la 12e année peuvent générer par élève de 325 $ par an jusqu’en 2425. Evers a adopté un libellé qui appliquait à l’origine l’augmentation de 325 $ pour l’année 2023-24. et les années scolaires 2024-25 et ont plutôt opposé leur veto au « 20 » et au trait d’union pour que la date de fin soit 2425, soit dans plus de quatre siècles.

« Le veto ici s’approche de l’absurde et dépasse toute compréhension raisonnable de l’intention du législateur ou des électeurs en adoptant le veto partiel ou les limites ultérieures », ont déclaré les avocats du juriste Richard Briffault, de la Columbia Law School, dans un dossier déposé auprès du tribunal avant les arguments.

Les fabricants du Wisconsin & Le Commerce Litigation Center, qui gère les poursuites pour le compte du plus grand groupe de lobbying commercial de l’État, a intenté une action en justice, arguant que le veto d’Evers était inconstitutionnel. Le Parlement, contrôlé par les Républicains, soutient le procès.

Le procès demande au tribunal d’annuler le veto partiel d’Evers et de déclarer que la constitution de l’État interdit au gouverneur de frapper des chiffres pour créer une nouvelle année ou de supprimer un libellé pour créer une durée plus longue que celle approuvée par le corps législatif.

En conclure autrement donnerait aux gouverneurs un « pouvoir illimité » pour modifier les chiffres d’un projet de loi budgétaire, ont soutenu les avocats qui ont intenté le procès dans les dossiers judiciaires.

Evers, selon son avocat, utilisait simplement un processus de veto partiel de longue date pour garantir que l’augmentation du financement des écoles ne prendrait pas fin après deux ans.

Le droit de veto partiel du Wisconsin a été créé par un amendement constitutionnel de 1930, mais il a été affaibli au fil des années, notamment en réaction aux vetos d’anciens gouverneurs, tant républicains que démocrates.

Les électeurs ont adopté des amendements constitutionnels en 1990 et 2008 qui supprimaient la possibilité de supprimer des lettres individuelles pour créer de nouveaux mots – le veto de « Vanna White » – et le pouvoir d’éliminer des mots et des chiffres dans deux phrases ou plus pour créer une nouvelle phrase – le « Frankenstein ». « veto.

Le procès devant le tribunal mercredi soutient que le veto partiel d’Evers est interdit en vertu de l’amendement constitutionnel de 1990 interdisant le veto de « Vanna White », nommé le co-animateur du jeu télévisé Wheel of Fortune qui retourne des lettres pour révéler des expressions de mots.

Mais Evers, par l’intermédiaire de ses avocats du ministère de la Justice de l’État, a fait valoir que l’interdiction de veto de « Vanna White » s’applique uniquement à la suppression de lettres individuelles pour créer de nouveaux mots, et non à l’interdiction de veto sur des chiffres pour créer de nouveaux nombres.

Remodeler les budgets de l’État par le biais du veto partiel est un acte de jeu de longue date dans le Wisconsin entre le gouverneur et le corps législatif, alors que les législateurs tentent d’élaborer des projets de loi d’une manière qui soit largement à l’abri des vetos créatifs.

L’ancien gouverneur républicain Scott Walker a utilisé son droit de veto en 2017 pour prolonger la date limite d’un programme d’État de 2018 à 3018. C’est ce qu’on appelle le « veto de mille ans ».

L’ancien gouverneur républicain Tommy Thompson détient le record du plus grand nombre de vetos partiels par un gouverneur en une seule année – 457 en 1991. Evers en 2023 a prononcé 51 vetos partiels sur le budget.

La Cour suprême du Wisconsin, alors contrôlée par les conservateurs, a annulé trois des vetos partiels d’Evers en 2020, mais une majorité de juges n’ont pas émis d’indications claires sur ce qui était autorisé. Deux juges ont déclaré que les vetos partiels ne pouvaient pas être utilisés pour créer de nouvelles politiques.