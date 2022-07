Le vétérinaire de Romeoville obtient Purple Heart 50 ans après les blessures de la guerre du Vietnam – Shaw Local

Cela a pris environ 50 ans, mais le vétéran de la guerre du Vietnam, Jerome “Sonny” Zdancewicz, a obtenu ses Purple Hearts – du moins la plupart d’entre eux.

Zdancewicz, qui vit à Romeoville, a été blessé trois fois alors qu’il était au Vietnam en 1968 et 1969 en tant que sergent dans le 7e régiment de cavalerie de l’armée qui a connu de violents combats pendant la guerre.

“J’étais probablement au combat tous les trois jours”, a déclaré Zdancewicz. “Dans la cavalerie, s’ils repèrent l’ennemi, nous sautons dans l’hélicoptère et entrons.”

Les photos montrent les blessures de Jérôme “Sonny” Zdancewicz bandé alors qu’il servait au Vietnam en 1968 et 1969.

(Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Après sa troisième blessure de guerre, l’armée a renvoyé Zdancewicz aux États-Unis, où il a terminé son service en tant que député à Fort Sheridan dans l’Illinois avant de quitter l’armée en 1970.

À l’époque, Zdancewicz n’a pas pensé à obtenir des médailles pour l’action qu’il a vue et les blessures qu’il a subies, ce qui lui a laissé un usage limité de son bras droit et de sa main pour le reste de sa vie et un ensemble de nouvelles pièces fabriquées par l’homme. dents de devant pour remplacer celles arrachées par une balle.

« Je m’en foutais, a déclaré Zdancewicz. « Je me fichais de mes médailles. Vous êtes au combat. Vous ne vous souciez pas de ce genre de choses. Je tenais à mes hommes.

Mais Zdancewicz a commencé à penser aux médailles qu’il n’avait pas obtenues il y a environ cinq ans.

Jerome “Sonny” Zdancewicz a reçu deux Purple Hearts pour les blessures qu’il a subies alors qu’il servait au Vietnam en 1968 et 1969. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

En collaboration avec la Commission d’assistance aux anciens combattants du comté de Will, il a pu obtenir l’un des trois Purple Hearts en 2018. Puis, en février, un deuxième Purple Heart ainsi que sept autres médailles sont arrivés dans un colis discret que sa femme a trouvé devant la porte d’entrée. .

“Je suis rentrée à la maison et j’ai dit:” Oh, son médicament arrive dans un emballage différent “, a déclaré Linda Zdancewicz. “Je l’ai laissé sur la table de la cuisine pour lui et j’ai dit : ‘Tu as un paquet.’ ”

Il était rempli des médailles ainsi que d’une lettre datée du 16 septembre 2019 du Centre national des dossiers du personnel disant à Sonny Zdancewicz qu’il était “heureux d’autoriser l’envoi des récompenses suivantes”: le Purple Heart, Médaille de bonne conduite, Défense nationale Médaille du service, Médaille du service du Vietnam, Insigne d’infanterie de combat 1er prix, Insigne d’expert, Insigne de tireur d’élite et Insigne de tireur d’élite.

Le gilet d’événement vétéran de Jerome “Sonny” Zdancewicz est suspendu dans son garage à Romeoville. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Sonny Zdancewicz ignore le fait que le troisième Purple Heart n’a toujours pas été livré, notant qu’il pourrait apparaître un jour.

Mais les médailles signifient quelque chose – après de nombreuses années – qu’elles n’auraient pas pu signifier en 1970.

“Je suis heureuse pour lui”, a déclaré Linda Zdancewicz. « Il les a enfin en sa possession. Il peut les regarder et s’en souvenir. Je pense qu’il pense aux hommes qu’il a rencontrés. Les hommes comptent plus que les médailles. Mais les médailles lui rappellent les hommes.

C’est ainsi, a déclaré Sonny Zdancewicz.

Jerome “Sonny” Zdancewicz passe en revue les photos d’une exposition de photos, de documents et de récompenses qu’il a installées dans son garage de Romeoville. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

“Cela me rappelle les hommes avec qui j’ai servi et tous les hommes qui ne sont pas revenus”, a-t-il déclaré. “C’est ce que cela signifie pour moi.”

Maintenant, Sonny Zdancewicz se réunit avec des vétérans de la 7e cavalerie de tout le pays pour des retrouvailles. À une heure ce mois-ci à Dayton, l’un de ses commandants au Vietnam a épinglé l’un de ses Purple Hearts sur Sonny Zdancewicz.

Sonny Zdancewicz, aujourd’hui âgé de 74 ans, consacre sa vie à aider les jeunes vétérans qui ont combattu dans les guerres qui ont suivi le Vietnam et les soldats dans l’armée aujourd’hui.

Il donne des conférences à travers le pays aux militaires actifs sur l’importance d’obtenir des copies des documents au moment où ils quittent le service afin qu’ils n’aient pas à les chercher plus tard, comme il l’a fait lors de la démonstration de son mérite pour les médailles.

Sonny Zdancewicz aide également les anciens combattants à se rapprocher de son domicile à Romeoville, en leur parlant de l’assistance disponible auprès du ministère des Anciens Combattants et en les conduisant aux cliniques VA de Joliet et Maywood pour des soins médicaux.

Les photos montrent Jérôme “Sonny” Zdancewicz lorsqu’il était sergent dans le 7e régiment de cavalerie de l’armée au Vietnam.

(Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

« Vous seriez surpris du nombre d’anciens combattants qui n’y sont jamais allés, dit-il. “Ils ne veulent rien avoir à faire avec l’armée parce qu’ils ont [post-traumatic stress syndrome]. Je peux m’identifier à eux parce que j’ai PTSS. Je trouve que parler avec eux aide mon ESPT.

Le VA a aidé Sonny Zdancewicz à l’âge de 62 ans et a perdu son dernier emploi après qu’il ne pouvait plus compter sur sa main endommagée pour tenir les choses. Il veut que les jeunes vétérans voient qu’ils peuvent aussi se tourner vers le VA.

Sonny Zdancewicz n’est pas le seul ancien combattant qui a dû essayer de prouver son mérite pour le Purple Heart malgré ses blessures de guerre, a déclaré Erik Papineau, surintendant par intérim à la Commission d’aide aux anciens combattants du comté de Will.

Jerome “Sonny” Zdancewicz a reçu ses Purple Hearts 50 ans après avoir servi pendant la guerre du Vietnam.

(Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Dans le cas de Sonny Zdancewicz, le VAC a pu retrouver des documents montrant son traitement pour des blessures de guerre, mais ce n’est pas toujours possible, a déclaré Papineau.

“Je pense que souvent au Vietnam, les disques n’ont pas été créés”, a-t-il déclaré. “Je connais beaucoup d’anciens combattants qui ont été blessés, et ils ont dit que les médecins les avaient simplement soignés et qu’ils avaient continué leur chemin.”

Il a décrit la situation de Sonny Zdancewicz comme “une sur un million”.

« C’est un gars formidable », a déclaré Papineau. “Je suis content que nous ayons pu l’aider.”