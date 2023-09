Le vétéran italien Leonardo Bonucci rejoint l’équipe de l’UCL après la sortie de la Juventus

Le club allemand de l’Union Berlin a officiellement annoncé l’acquisition de Leonardo Bonucci, un joueur international italien.

Bonucci a suscité l’intérêt des clubs italiens à la fin de l’été. Le défenseur a décidé de signer avec l’équipe de Bundesliga. Le contrat d’un an signé par l’ancien capitaine de la Juventus comprend une deuxième saison de jeu en option.

Le défenseur expérimenté a joué pour de nombreux grands clubs italiens. Par exemple, il a représenté l’Inter et l’AC Milan. Il est ensuite revenu à la Juventus en 2018. Il avait auparavant passé huit ans au club, de 2010 à 2017, lors de son premier mandat avec The Old Lady.

Bonucci commente son adhésion à l’Union Berlin

« C’est spécial pour moi de franchir le pas de l’étranger pour la première fois de ma carrière. À l’Union, j’ai l’opportunité de continuer à jouer au plus haut niveau et de soutenir l’équipe dans son cheminement dans trois compétitions exigeantes grâce à mon expérience. J’attends avec impatience cette nouvelle étape de ma carrière », a-t-il déclaré à son arrivée.

De son côté, le directeur de l’Union a déclaré : « Avec Leonardo, nous recrutons un joueur avec beaucoup d’expérience. Il a prouvé ses qualités pendant de nombreuses années tant au niveau national qu’international. Nous sommes convaincus qu’avec sa mentalité et sa flexibilité, il élargira nos possibilités en défense et nous élèvera encore une fois à un autre niveau.

Un vétéran qui jouera les soirs de Ligue des champions

Suite à l’exil d’une saison de la Juventus de la compétition européenne pour violation du fair-play financier, des rapports indiquent que la Juventus prévoit une refonte majeure de son effectif. La Juventus n’avait plus besoin des services de Bonucci. Par conséquent, des rumeurs ont commencé à circuler concernant un éventuel déménagement à l’Union Berlin.

Il y a deux semaines, des rumeurs ont commencé à circuler sur un éventuel transfert, mais jusqu’à présent, aucun détail sur le transfert n’a été divulgué.

Le défenseur vétéran obtient un rôle plus clé à l’Union Berlin, donc un déménagement là-bas peut être avantageux pour toutes les parties. Alors que l’équipe allemande se prépare à participer pour la première fois à l’UEFA Champions League, les connaissances de Bonucci seront inestimables.

Cette saison, le joueur de 36 ans participera au tournoi de clubs le plus prisé d’Europe avec les Iron Ones. L’Union est dans un groupe difficile avec Naples, le Real Madrid et Braga.

PHOTO : IMAGO / Matthias Koch