Le vétéran du groupe Tata, R Krishnakumar, décède à 84 ans

R Krishnakumar, un proche collaborateur de Ratan Tata et un vétéran du groupe, est décédé dimanche soir, ont indiqué des responsables.

Krishnakumar, né au Kerala, qui avait occupé plusieurs postes au sein du groupe, notamment à la tête de sa branche hôtelière Indian Hotels, avait 84 ans.

Le lauréat Padma Shri a subi une crise cardiaque à son domicile de la capitale financière dimanche, ont-ils déclaré.

L’actuel président de Tata Sons, N Chandrasekaran, a présenté ses condoléances pour “l’énorme contribution” de Krishnakumar au groupe Tata.

“J’ai eu la chance de le connaître et ce qui s’est démarqué, c’est son profond sens de la compassion en tant qu’être humain. Il a toujours voulu aider les moins privilégiés et avoir un impact positif sur leur vie. Nous prions pour son âme décédée et il nous manquera beaucoup, », a déclaré M. Chandrasekaran dans un communiqué.

Le ministre en chef du Kerala, Pinarayi Vijayan, a tweeté que Krishnakumar, né à Thalassery, avait aidé à renforcer les liens du groupe avec l’État du sud et a présenté ses condoléances à la famille.

Krishnakumar avait été actif avec les Tata Trusts après sa retraite des postes de direction et aurait fait partie de l’équipe qui a travaillé aux côtés de Ratan Tata dans l’épisode d’éviction de Cyrus Mistry.

La crémation de Krishnakumar aura lieu au crématorium de Chandanwadi ici à 16h30 lundi.

