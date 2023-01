Le vétéran des Rockets de Kelowna remporte la victoire en Suisse

Les partisans de longue date des Rockets de Kelowna ont peut-être reconnu un visage familier s’ils ont écouté le tournoi de hockey de la Coupe Spengler pendant les Fêtes.

Brandon McMillan, qui a passé toute sa carrière de hockey junior à Kelowna entre 2006 et 2010, a soulevé le trophée du championnat avec le club suisse HC Ambri-Piotta le soir du Nouvel An.

Organisée chaque année entre le lendemain de Noël et le Nouvel An, à Davos, en Suisse, la Coupe Spengler oppose des clubs européens ainsi qu’une équipe d’Équipe Canada composée de joueurs évoluant en Europe les uns contre les autres.

McMillan, âgé de 32 ans, a récolté 169 points en 251 matchs dans la WHL, suffisamment pour qu’il soit repêché au troisième tour du repêchage de la LNH par les Ducks d’Anaheim.

Il a passé les cinq saisons suivantes à rebondir entre l’organisation des Ducks et les Coyotes de l’Arizona, faisant même un arrêt au stand de huit matchs avec les Canucks de Vancouver, avant de passer aux ligues européennes.

À sa deuxième saison avec HC Ambri-Piotta, il a marqué neuf points lors des 29 premiers matchs de la saison de la Ligue nationale.

