Le vétéran défenseur Joginder Narwal nommé capitaine des Haryana Steelers pour la saison à venir

Haryana Steelers, lundi, a annoncé le défenseur vétéran Joginder Narwal comme capitaine pour la prochaine saison 9 de la Pro Kabaddi League, qui devrait débuter le 7 octobre.

Joginder, un coin gauche deux fois vainqueur du titre, a été acheté par la franchise appartenant à JSW Sports pour Rs 20 lakh lors de la vente aux enchères en août de cette année.

En raison de ses exploits au cours des dernières saisons, Joginder Narwal a été considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de la ligue.

Parlant de sa nomination, le joueur de 36 ans a exprimé sa joie et a déclaré qu’il travaillerait dur pour aider son équipe à remporter le trophée cette saison.

“Je suis reconnaissant à la direction des Steelers et de JSW Sports de m’avoir confié cette responsabilité. Je suis confiant dans les capacités de notre équipe. Travailler avec les joueurs de notre équipe lors des séances d’entraînement m’a donné l’assurance que nous sommes prêts à nous battre pour le titre. Notre équipe s’est bien liée pendant la pré-saison et cela aidera dans la façon dont nous communiquons les uns avec les autres sur le tapis », a-t-il déclaré lundi dans un communiqué.

«Je prends le rôle de capitaine très au sérieux. Les fans des Haryana Steelers ont toujours attendu le meilleur de nous. Je travaillerai dur pour ne pas laisser tomber nos fans et soutenir la confiance que la direction de l’équipe a montrée en moi », a ajouté Joginder.

S’exprimant sur la nomination de Narwal en tant que capitaine, l’entraîneur-chef des Haryana Steelers, Manpreet Singh, a déclaré : « Joginder est un joueur très expérimenté avec de nombreuses années de kabaddi professionnel à son actif. Il a été capitaine de l’équipe d’Haryana aux championnats nationaux. Il n’y a pratiquement pas de joueurs avec autant d’expérience que lui dans la ligue, et donc tout le monde autour de lui le respecte. Je suis convaincu que les joueurs le soutiendront », a-t-il déclaré.

« Joginder est également un acteur très stratégique. Il est toujours conscient de la situation dans le match et il conçoit les plans en conséquence. Il décide rapidement quand ralentir un match et quand augmenter la vitesse des attaques, et ces décisions peuvent souvent bouleverser le jeu. Nous sommes convaincus qu’il dirigera l’équipe au mieux de ses capacités », a ajouté l’entraîneur Manpreet.

Joginder a commencé sa carrière dans la Pro Kabaddi League avec les Bengaluru Bulls en 2015, au cours de laquelle il a marqué 30 points en 14 matchs. Le coin gauche a déménagé à Puneri Paltan lors de la saison 2016, où il a obtenu 38 points en 16 matchs. Après une saison sujette aux blessures pour U Mumba en 2018, Joginder a déménagé à Dabang Delhi, où il est devenu un joueur clé de la franchise.

Joginder a obtenu 51 points en 22 matchs en 2018 pour Delhi et a été l’une des raisons de l’ascension de Delhi vers la finale en 2019. Il a marqué 32 points en 19 matchs en 2019 et a aidé Delhi à remporter le trophée.

Les Haryana Steelers débuteront leur campagne contre les Bengal Warriors le 8 octobre au stade Sree Kanteerava de Bengaluru, Karnataka.

