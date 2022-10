Le vétéran de l’Idaho Dane ‘Bird’ Partridge meurt en combattant en Ukraine

Partridge, qui a servi comme fantassin en Irak pendant 15 mois de 2007 à 2009, a subi des blessures graves au cou et au tronc cérébral le 3 octobre lorsqu’il a été touché lors d’une attaque de chars russes contre son unité à Severodonetsk, une ville de Luhansk, a déclaré sa famille, citant un médecin d’un hôpital ukrainien. Il était sous assistance respiratoire jusqu’à sa mort mardi.

Dane Partridge, un vétéran américain et ancien fantassin de l’Idaho, est décédé cette semaine en Ukraine après avoir été blessé lors d’une attaque russe au début du mois, a déclaré sa famille au Post mercredi soir. Il avait 34 ans.

Il n’y a pas de nombre public officiel de combattants volontaires américains en Ukraine, ou de ceux qui y sont morts, bien qu’un responsable de l’ambassade d’Ukraine à Washington ait déclaré au Post en mars qu’environ 4 000 avaient manifesté leur intérêt pour la nouvelle Légion internationale de la défense territoriale. d’Ukraine. La mort de Partridge fait suite à celle de Luke Lucyszyn et Bryan Young en juillet, de Stephen D. Zabielski en mai et de Willy Cancel en avril.

Au cours des six premiers mois de la guerre, l’Ukraine a perdu environ 9 000 soldats, avec plus de 7 000 disparus, selon les déclarations officielles ukrainiennes, même si les chiffres pourraient être plus élevés.