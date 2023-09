Le vétéran de la marine Ray Epps inculpé pour l’émeute au Capitole

WASHINGTON (AP) — Ray Epps, un ancien Marine qui est devenu la cible d’une théorie du complot le 6 janvier 2021, a été accusé d’un délit en lien avec l’émeute du Capitole américain et devrait plaider coupable, selon le tribunal. documents déposés mardi.

Epps, qui a affirmé dans un procès intenté cette année que Fox News Channel avait fait de lui un bouc émissaire de l’émeute du Capitole, est accusé de conduite désordonnée ou perturbatrice pour des motifs restreints, selon les archives judiciaires.

L’avocat d’Epps, Edward J. Ungvarsky, a déclaré dans un courrier électronique que l’affaire avait été déposée dans l’espoir qu’Epps plaiderait coupable à l’accusation. Le juge a prévu une audience d’accord de plaidoyer pour mercredi.

Epps, un ancien partisan du président Donald Trump qui a déclaré s’être rendu à Washington pour protester contre les élections de 2020 perdues par Trump contre Joe Biden, a été faussement accusé par Fox d’être un agent du gouvernement qui suscitait des troubles qui seraient imputés à Trump. partisans, affirme son procès.

Le directeur du FBI, Christopher Wray, lors d’une comparution devant le comité judiciaire de la Chambre des représentants en juillet, a nié avoir eu connaissance du fait qu’Epps était un « agent secret du gouvernement ».

« Je dirai que l’idée selon laquelle les violences au Capitole le 6 janvier faisaient partie d’une opération orchestrée par des sources et des agents du FBI est ridicule », a déclaré Wray aux législateurs.

Dans une interview diffusée plus tôt cette année avec « 60 Minutes » de CBS, Epps, de Mesa, en Arizona, a décrit être « en fuite », après que des menaces de mort l’ont forcé, lui et sa femme, à vendre leur maison. Au moment de l’entretien, ils vivaient dans un véhicule récréatif dans les Montagnes Rocheuses, selon « 60 Minutes ».

«Je devais faire les choses nécessaires pour assurer la sécurité de ma famille», a déclaré Epps.

Bien que le procès d’Epps mentionne Laura Ingraham et Will Cain de Fox, l’ancien animateur de Fox, Tucker Carlson, est cité comme le leader dans la promotion de la théorie. Epps a été présenté dans plus de deux douzaines de segments de l’émission de Carlson aux heures de grande écoute, selon le procès. Des messages sollicitant des commentaires ont été envoyés mardi à Fox News et à un avocat de Carlson.

Le procès d’Epps contre Fox indique que le ministère de la Justice lui a dit en mai qu’il faisait face à des accusations criminelles pour ses actes du 6 janvier et imputait cela aux « attaques incessantes de Fox et de M. Carlson et à la pression politique qui en a résulté ».

Le procès comprend des messages menaçants qu’Epps dit avoir reçus, dont un qui dit : « Epps, dors avec un œil ouvert ».

Lors de son entretien de janvier 2022 avec le comité de la Chambre des représentants du 6 janvier, Epps, qui a travaillé comme couvreur après avoir servi quatre ans comme infanterie dans le Corps des Marines des États-Unis, a déclaré aux enquêteurs qu’il n’avait jamais travaillé pour le FBI.

« La seule fois où j’ai été impliqué dans le gouvernement, c’était lorsque j’étais Marine dans le Corps des Marines des États-Unis », a déclaré Epps.

Epps était auparavant membre du groupe extrémiste d’extrême droite Oath Keepers, où il a dirigé une section de l’Arizona avant de se séparer du groupe antigouvernemental quelques années avant l’attaque du 6 janvier, a-t-il déclaré. Il a déclaré que les Oath Keepers étaient « trop radicaux » pour lui. Le fondateur des Oath Keepers, Stewart Rhodes, et d’autres membres ont été reconnus coupables de complot séditieux lors de l’attaque du 6 janvier.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait une idée de la raison pour laquelle il n’avait pas été accusé d’un crime pour son rôle dans l’émeute, Epps a déclaré aux enquêteurs de la Chambre qu’il « essayait d’arrêter la violence, essayant d’empêcher les gens de s’attirer encore plus de problèmes. »

Epps a déclaré qu’il recevait des menaces de mort et que ses petits-enfants étaient « harcelés à l’école à cause de ce que leur grand-père avait fait ».

Plus de 1 100 personnes ont été inculpées de crimes fédéraux résultant des émeutes du 6 janvier, et les autorités continuent de porter régulièrement de nouvelles affaires près de trois ans plus tard. Environ 670 accusés ont plaidé coupables aux accusations, et parmi eux, plus de 480 ont plaidé coupables aux délits uniquement, selon une analyse des archives judiciaires de l’Associated Press.

Richer a rapporté de Boston. Les journalistes d’Associated Press, David Bauder, ont contribué depuis New York.