Le vétéran de la marine qui a mortellement étranglé le passager du métro de New York, Jordan Neely, est libéré en attendant son procès

NEW YORK (AP) – Un vétéran de la marine américaine qui a utilisé un étranglement mortel sur un passager agité du métro de New York a été libéré vendredi quelques heures après s’être rendu pour faire face à une accusation d’homicide involontaire déposée près de deux semaines après la rencontre.

Daniel Penny, 24 ans, a comparu devant le tribunal après s’être rendu à un poste de police pour répondre à des accusations criminelles dans la mort de Jordan Neely le 1er mai. Il n’a pas inscrit de plaidoyer. La mort de Neely a déclenché des protestations, tandis que d’autres ont adopté Penny comme un héros justicier.

Un juge a autorisé la libération sous caution de Penny et lui a ordonné de rendre son passeport et de ne pas quitter New York sans approbation. Les procureurs ont déclaré qu’ils cherchaient une mise en accusation par un grand jury. Penny doit revenir au tribunal le 17 juillet.

Penny n’a pas parlé aux journalistes lorsqu’il est arrivé au poste de police de Manhattan avec ses avocats vendredi matin, et il n’a pas non plus répondu aux questions criées par les journalistes alors qu’il était conduit hors du poste de police menotté plusieurs heures plus tard.

Dans la salle d’audience, Penny faisait face droit devant, les mains toujours menottées. Il a parlé doucement, offrant des réponses en un mot au juge Kevin McGrath alors que son avocat, Steve Raiser, plaçait un bras autour de son épaule.

Les avocats de Penny ont déclaré qu’il agissait en état de légitime défense lorsqu’il a épinglé Neely au sol du wagon de métro avec l’aide de deux autres passagers et l’a maintenu dans un étranglement pendant plusieurs minutes.

Un journaliste indépendant qui a enregistré Neely luttant pour se libérer, puis tombant dans l’inconscience, a déclaré qu’il avait crié après les passagers et mendié de l’argent à bord du train, mais qu’il n’était devenu physique avec personne. Les avocats de Penny ont déclaré qu’il «menaçait» les passagers, mais n’ont pas précisé.

La mort de Neely a soulevé un tollé sur de nombreuses questions, notamment la façon dont les personnes atteintes de maladie mentale sont traitées par le système de transport en commun et la ville, ainsi que la criminalité, la race et le vigilantisme. Penny, qui est blanche, a été interrogée par la police par la suite mais a été libérée sans inculpation. Neely était noire.

Thomas Kenniff, l’un des avocats de Penny, a déclaré que l’ancien combattant ne voulait pas faire de mal à Neely et « fait face à la situation, comme je l’ai dit, avec le genre d’intégrité et d’honneur qui caractérise qui il est et caractéristique de son service honorable. dans le Corps des Marines des États-Unis.

Donte Mills, un avocat de la famille de Neely, a déclaré que Neely ne faisait de mal à personne.

« Il n’y a pas eu d’attaque », a déclaré Mills lors d’une conférence de presse vendredi. « M. Neely n’a attaqué personne. Il n’a touché personne. Il n’a frappé personne. Mais il a été étouffé à mort. Penny, a-t-il dit, « a agi avec indifférence. Il ne se souciait pas de Jordan, il se souciait de lui-même. Et nous ne pouvons pas laisser cela subsister.

Le père de Neely, Andre, a pleuré alors qu’un autre avocat de la famille, Lennon Edwards, racontait les derniers instants avant que Penny ne plaque Neely au sol et ne le mette dans un étranglement.

« Qu’est-ce qu’il pensait qu’il allait se passer? » Mills a demandé.

Les amis de Neely ont déclaré que l’ancien interprète du métro, dont certains navetteurs se souviennent pour ses imitations de Michael Jackson, avait été confronté à l’itinérance et à la maladie mentale ces dernières années. Neely avait été arrêté à plusieurs reprises et avait récemment plaidé coupable d’avoir agressé une femme de 67 ans quittant une station de métro en 2021.

Mills a déclaré que les perspectives de Neely avaient changé après que sa mère ait été tuée par son petit ami en 2007. À travers ses luttes, a déclaré Mills, Neely a trouvé de la joie à chanter, danser et faire sourire les autres.

« Personne dans ce train n’a demandé à Jordan : ‘Qu’est-ce qui ne va pas, comment puis-je vous aider ?’ », a déclaré Mills, exhortant les New-Yorkais dans une situation similaire : « N’attaquez pas. Ne t’étouffe pas. Ne tuez pas. Ne prenez pas la vie de quelqu’un. Ne lui enlevez pas l’être cher de quelqu’un parce qu’il est dans un mauvais endroit.

Le bureau du procureur du district de Manhattan avait enquêté sur l’affaire pendant plusieurs jours avant de décider de porter plainte, en partie pour essayer de savoir ce qui s’était passé à bord du train quelques instants avant que Penny ne bouge pour retenir Neely. Les procureurs n’ont pas immédiatement expliqué pourquoi ils avaient décidé que des accusations criminelles étaient justifiées.

La mort de Neely a provoqué des protestations dans la ville. Mercredi, le maire de New York, Eric Adams, qui avait précédemment déclaré que l’enquête avait besoin de temps pour se dérouler, a prononcé un discours dans lequel il a déclaré que la mort de Neely n’aurait pas dû se produire.

Une accusation d’homicide involontaire coupable au deuxième degré à New York obligera le jury à conclure qu’une personne s’est livrée à une conduite imprudente qui crée un risque de mort injustifiable, puis ignore consciemment ce risque.

La loi exige également que la conduite soit un écart flagrant par rapport à la façon dont une personne raisonnable agirait dans une situation similaire.

Les accusations pourraient entraîner une peine maximale de 15 ans d’emprisonnement, bien que toute peine d’emprisonnement puisse également être beaucoup plus courte.

Les rédacteurs d’Associated Press Bobby Caina Calvan et Karen Matthews ont contribué à ce rapport.

Jake Offenhartz et Michael R. Sisak, Associated Press