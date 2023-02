Le vétéran de Chelsea Thiago Silva signe un nouveau contrat d’un an

Chelsea a signé le vétéran défenseur Thiago Silva pour un nouveau contrat d’un an jusqu’à l’été 2024, le club londonien annoncé vendredi.

Silva, 38 ans, a initialement rejoint Chelsea en tant que transfert gratuit sur un contrat d’un an après avoir quitté le Paris Saint-Germain en 2020. Il a ensuite signé des prolongations de 12 mois en 2021 et 2022.

“Honnêtement, je suis très heureux de poursuivre ma carrière avec les Bleus”, a déclaré l’international brésilien.

“Quand j’ai signé mon premier contrat ici, c’était juste pour un an. Maintenant c’est déjà le quatrième ! Je n’aurais pas pu imaginer ça, mais c’est vraiment un moment très spécial pour moi de signer et de rester à Chelsea.”

Thiago Silva est une figure clé de Chelsea depuis son arrivée à l’été 2020. Andrew Kearns – CameraSport via Getty Images

Des sources ont déclaré à ESPN plus tôt cette semaine que des pourparlers positifs avaient eu lieu et qu’un accord était sur le point d’être conclu.

Bien que Chelsea ait poursuivi une politique consistant à signer des contrats à long terme avec de jeunes joueurs, l’expérience de Silva est considérée comme un élément essentiel du développement de l’équipe sous la direction de l’entraîneur-chef Graham Potter.

Malgré son statut de vétéran, Silva a été un pilier au cœur de la défense de Chelsea, y compris lors de leur course au titre de la Ligue des champions en 2021.

Au milieu de nombreux changements sur et en dehors du terrain, l’ancien joueur de l’AC Milan et de Fluminense a débuté 18 des 21 matches de Premier League de Chelsea cette saison. Il faisait également partie de l’équipe du Brésil qui a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde 2022.

“Nous sommes ravis que Thiago ait décidé de continuer avec Chelsea”, ont déclaré le président Todd Boehly et le copropriétaire Behdad Eghbali.

“C’est un talent de classe mondiale, comme il l’a prouvé au fil des années pour le club et le pays, et son expérience, sa qualité et ses compétences en leadership sont essentielles à notre vision d’avenir.

“Nous sommes ravis qu’il ait prolongé son contrat avec nous et nous attendons avec impatience plus de succès avec lui!”