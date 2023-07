Le vétéran de Chelsea Cesar Azpilicueta s’apprête à rejoindre l’Atletico Madrid

L’Atletico Madrid est sur le point d’annoncer la signature du défenseur vétéran Cesar Azpilicueta de Chelsea. Les rapports suggèrent que l’Espagnol a passé les examens médicaux après avoir rejoint le club sur un transfert gratuit. On dit qu’Azpilicueta signera un contrat de deux ans avec Los Conchoneros.

Le joueur de 33 ans serait en pourparlers avancés avec l’Atletico depuis la semaine dernière. Bien qu’il lui reste un an sur son contrat, Chelsea a sanctionné le départ d’Azpilicueta dans le cadre de l’accord entre les deux clubs et en signe de reconnaissance pour ses 11 années de service à Stamford Bridge.

César Azpilicueta a terminé la majeure partie des tests médicaux à Madrid alors qu’il devient le nouveau joueur de l’Atlético avec un contrat de deux ans. ⚪️🔴🏁 #AtlétiComme révélé vendredi la semaine dernière, l’Atléti est entré dans la course alors que l’accord était presque conclu avec l’Inter et a convaincu Azpi. Voilà, c’est confirmé. ✔️ pic.twitter.com/Yowe9ZaVlJ — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 6 juillet 2023

Le défenseur polyvalent quittera les Blues après avoir fait 508 apparitions, remportant au passage deux titres de Premier League, deux titres de Ligue Europa, la FA Cup, la Coupe de la Ligue et la Ligue des champions.

Ce sera le retour de l’Espagnol en Liga, depuis qu’il a quitté Osasuna pour Marseille en 2010.

A LIRE AUSSI: Inigo Martinez signe pour Barcelone avec un transfert gratuit

Chelsea a acquis Azpilicueta de Marseille pour une aubaine absolue et à peine sept millions d’euros à l’été 2012.

Son départ apparaît comme l’un des nombreux que le club a sanctionnés dans le cadre de sa reconstruction sous la direction du nouveau manager Mauricio Pochettino. Il rejoint une longue liste de joueurs tels que N’Golo Kante, Mason Mount, Kai Hacertz, Ruben Loftus-Cheek et Eduoard Mendy, qui ont tous quitté les Blues cet été.

Chelsea devra cependant certainement combler un grand trou dans le vestiaire, car le vétéran a dirigé l’équipe pendant plusieurs années et a fourni au vestiaire une expérience inestimable.

Mais, les portes sont également maintenant ouvertes pour que Pochettino nomme un nouveau capitaine et détermine la nouvelle direction dans laquelle il veut se diriger. Après une saison dernière décevante, c’est le moins qu’on puisse dire, le club aura hâte d’apporter un changement immédiat et efficace pour le mieux.

Mises à jour en direct du marché des transferts, 6 juillet: Kylian Mbappe Saga s’éternise, le Real Madrid se rapproche d’Arda Guler

Sous la nouvelle direction de Todd Boehly, l’équipe a enregistré des points record, moins de buts marqués et un moral en berne la saison dernière. Les Blues ont terminé à une maigre 12e position de la ligue alors qu’ils n’ont pas réussi à atteindre 50 points en une saison de Premier League pour la première fois de leur histoire.

Malgré sa course catastrophique, le club est resté agressif sur le marché des transferts, attirant de nouveaux talents par camions en vain. Désormais, la tâche incombe à Mauricio Pochettino d’analyser et de résoudre les problèmes rencontrés par l’équipe, et de les conduire dans une nouvelle ère.