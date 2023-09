Le vétéran américain Tim Ream affirme que l’âge n’est pas un problème

Le défenseur de Fulham et des États-Unis, Tim Ream, a déclaré qu’il « ne pensait pas vraiment à l’âge » alors qu’il entame sa 16e saison dans le football professionnel.

Ream, 35 ans, se trouve dans sa ville natale de Saint-Louis pour préparer le match amical de l’équipe américaine contre l’Ouzbékistan le 9 septembre, qui sera suivi d’un deuxième match amical contre Oman à Saint-Paul, Minnesota, quatre jours plus tard.

Même s’ils ont excellé pour les États-Unis lors de la Coupe du monde 2022, il n’aurait pas été surprenant de voir les États-Unis se tourner vers d’autres défenseurs plus jeunes, mais Ream est déterminé à continuer à contribuer à son pays.

« Je joue et je vis le moment présent, j’apprécie simplement de faire ce que je fais. Je ne pense pas vraiment à l’âge », a déclaré Ream aux journalistes lors d’une conférence téléphonique lundi. « Je me fixe des objectifs chaque saison. Je me fixe des objectifs à plus long terme pour essayer de participer à une autre Coupe du Monde, essayer de pouvoir jouer une Copa America l’été prochain.

« Je pense juste qu’être capable d’apprécier ce que l’on fait. À mesure que l’on vieillit, le corps de la plupart des gens commence à céder. Leur esprit commence à vagabonder. Et pour moi, j’essaie juste de profiter de tout, d’essayer de tout comprendre. , et j’en fais autant et je joue autant que je peux. »

La renaissance de Ream — il a été une surprise pour l’équipe qui a atteint les huitièmes de finale au Qatar — s’est avérée être une source d’inspiration pour les jeunes joueurs comme pour les vétérans.

Le vétéran américain Tim Ream a été choisi pour deux matchs amicaux en septembre pour les Américains. Brad Smith/ISI Photos/Getty Images

« Évidemment, tout le monde sait que Tim est un joueur très important pour cette équipe et pour ce programme », a déclaré le gardien américain Matt Turner. « Pour performer au niveau qu’il a atteint, semaine après semaine, au cours des dernières années, être loin de l’équipe nationale puis revenir… la résilience dont il fait preuve, mais aussi, il respire cela comme , le calme même dans la façon dont il parle.

« Sur le terrain, c’est vraiment utile pour moi. En dehors du terrain, c’est vraiment utile. Si je peux avoir la moitié de la carrière de ce gars, je considérerai que ce sera très réussi. »

Turner profite au maximum de son transfert à Nottingham Forest, remportant la place de gardien de but titulaire après avoir passé une saison solitaire avec Arsenal en tant que remplaçant de l’international anglais Aaron Ramsdale.

Le n°1 américain a obtenu sa première cage inviolée lors de la victoire 1-0 contre Chelsea le week-end dernier.

« Je pense qu’il est facile d’entrer dans un mode où l’on se sent à l’aise sans concourir et simplement encaissant son salaire et en se présentant au travail », a déclaré Turner. « Je pense que la raison pour laquelle je suis tombé amoureux de ce jeu était l’élément de compétition. Donc, en parlant de compétition, partout où vous jouez en Premier League, c’est la meilleure ligue du monde, vous allez avoir de la concurrence. pour les taches.

« Si nous voulons être le club que nous voulons voir évoluer, il va falloir qu’il y ait de la compétition sur tout le terrain chaque jour à l’entraînement, juste pour lutter contre la complaisance et tout le reste. J’ai donc hâte de relever des défis. » J’ai hâte de me battre et je veux finalement jouer autant de matchs que possible et conserver ce sentiment de compétition sur le terrain. «