Le vestiaire indien déborde d’anticipation et d’excitation, déclare Harmanpreet Singh

Alors qu’il ne reste que dix jours avant le début de la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha 2023, le capitaine de l’équipe indienne de hockey masculin a exprimé l’ambiance dans le vestiaire du stellaire Birsa Munda Hockey Stadium.

En tant qu’hôte, l’Inde est censée terminer sur le podium et les attentes sont bien plus grandes cette fois, en particulier après la formidable performance de l’équipe aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 où elle a mis fin à une longue attente de 41 ans pour monter à nouveau sur le podium en remportant le bronze. Médaille.

“Il y a de l’anticipation et de l’excitation dans une égale mesure”, a déclaré Harmanpreet. “Alors que le bus de l’équipe entrait dans la ville de Rourkela et se rapprochait de l’installation de hockey, il y avait des milliers de fans qui envahissaient les rues avec des drapeaux tricolores et nous acclamaient comme ils nous ont accueillis dans leur ville natale. Nous étions tout simplement sans voix devant le geste, et c’est alors que nous avons vraiment compris à quel point le hockey représente pour les gens de cette région », s’est exclamé l’as du dragflicker.

Parlant franchement, Harmanpreet a poursuivi en ajoutant: «Jusqu’à notre arrivée ici, nous n’avions entendu parler de la passion et de l’amour des gens pour le hockey ici que par l’intermédiaire de nos coéquipiers Nilam et Amit, mais ce n’est qu’après avoir été témoins de la réception que nous avons reçue à notre arrivée, Avons-nous réalisé que cette expérience de Coupe du monde ne ressemblera à aucune autre.”

À partir du 4 janvier, les équipes internationales commenceront à arriver à Odisha pour le tournoi convoité. Les Pays-Bas, anciens vice-champions, seront la première équipe à arriver mercredi, suivis du Chili jeudi et de la Belgique, championne en titre, qui arrivera vendredi avec la n°1 mondiale, l’Australie, entre autres équipes. Chaque jour, jusqu’au 8 janvier, les hôtes Hockey India et le gouvernement de l’État d’Odisha accueilleront les équipes participantes dans cet État fou de hockey, qui accueille sa deuxième Coupe du monde de hockey.

«Après la Coupe du monde au stade de hockey de Kalinga en 2018, chaque équipe participante est repartie avec de bons souvenirs et ce sont les spectateurs, le lieu incroyable, l’hospitalité, la façon dont tout a été exécuté qui ont rendu la Coupe du monde précédente si spéciale pour les joueurs. À Rourkela, l’ambiance sera doublement exaltante et j’attends avec impatience que chaque équipe vive cet amour des gens pour le hockey. Ils ne vont pas seulement encourager l’Inde, mais toutes les équipes”, a souligné Harmanpreet.

Alors que le nouveau stade de hockey Birsa Munda se prépare pour une grande ouverture le 5 janvier par le ministre en chef Naveen Patnaik, on peut sentir l’impatience avec laquelle les fans attendent le début du tournoi. Il est impératif de noter que les billets pour les 20 matches de Rourkela sont épuisés et qu’à Bhubaneswar, les gens continuent de se précipiter pour récupérer les quelques billets restants à vendre.

« Il y a déjà une ambiance festive ici à Rourkela et Bhubaneswar. Cela fait presque une semaine que nous sommes arrivés ici et l’énergie est incroyable. Nous adorons l’hymne énergique de la Coupe du monde qui a été lancé récemment, une tournée nationale du trophée a fait parler de l’événement et ici à Odisha même, il y a tellement d’événements de célébration prévus autour de la Coupe du monde que tous ceux qui voyagent pour cet événement ont un chance d’assister à plus que du hockey », a déclaré Amit Rohidas, le vice-capitaine de l’équipe originaire de la région de Sundergarh.

Rohidas a également insisté sur les préparatifs de l’équipe en déclarant : « Mis à part les émotions et l’excitation, nous sommes concentrés sur notre objectif. C’est probablement la meilleure chance pour nous de monter sur le podium et les attentes ont sûrement augmenté après que nous ayons remporté une médaille aux Jeux Olympiques.”

« Nous apportons la touche finale à notre jeu. Nous avons organisé des entraînements de qualité dans le nouveau stade et jouerons des matchs d’entraînement une fois que les équipes étrangères arriveront ici. Dans l’ensemble, nous attendons avec impatience de fantastiques journées de hockey”, a conclu Rohidas.

