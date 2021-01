Le verrouillage peut durer jusqu’à Pâques, prévient Boris Johnson

Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter Front Page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Les restrictions de Covid pourraient durer jusqu’à Pâques, prévient Johnson

Sommes-nous confrontés à un verrouillage jusqu’à Pâques? La dernière série de restrictions sur les coronavirus pourrait durer jusqu’à fin mars et sera assouplie lentement, plutôt que dans un « big bang », a déclaré Boris Johnson. Dans une déclaration à la Chambre des communes aujourd’hui, le Premier ministre a déclaré qu’il n’y avait « pas d’autre choix » que d’émettre l’ordre de rester à la maison et de fermer les écoles compte tenu de la propagation du coronavirus, en particulier la nouvelle variante la plus contagieuse. On s’attend à ce que les députés votent ce soir en faveur d’une législation qui pourrait permettre aux restrictions nationales de continuer jusqu’au 31 mars. Cela survient alors que les officiers supérieurs préviennent que la police arrêtera les gens dans la rue et leur demandera d’expliquer pourquoi ils sont sortis pendant le nouveau verrouillage. Lisez un guide des nouvelles restrictions.

Comme si les raisons des restrictions devaient être soulignées davantage, aujourd’hui, plus de 1000 décès de coronavirus ont été confirmés dans le bilan quotidien le plus élevé du Royaume-Uni depuis avril. 1.041 Britanniques supplémentaires sont morts avec Covid-19, portant le nombre de morts au Royaume-Uni à 77.346, selon le ministère de la Santé. Pendant ce temps, un ministre du gouvernement a insisté pour que les pharmacies soient incluses dans le déploiement du vaccin Covid après Le télégraphe a révélé que leur offre de donner des coups avait été snobée. Télégraphe les lecteurs ont donné leur avis sur le déploiement du vaccin.

Signaler que les écoles mettent trop peu de travail, dit Williamson

Les parents devraient signaler les écoles à Ofsted si leurs enfants ne reçoivent pas suffisamment de travail pendant le verrouillage, a déclaré le secrétaire à l’Éducation. Gavin Williamson a déclaré que les parents dont les enfants ne reçoivent pas une éducation à distance de bonne qualité devraient se plaindre auprès du chien de garde de l’école, qui enquêtera s’il y a lieu de s’inquiéter. Il a dit à la Chambre des communes la quantité de travail que les enfants devraient recevoir et a confirmé que les GCSE, les niveaux A et les niveaux AS étaient annulés au profit des évaluations des enseignants. Il a déclaré: « Cette année, nous ferons confiance aux enseignants plutôt qu’aux algorithmes ».

Petits conseils pour aider votre esprit et votre corps dans Lockdown 3

Les gymnases sont fermés et nous ne pouvons quitter nos maisons que pour des raisons essentielles. Bref, ce n’est pas un moment idéal pour notre santé – mentale ou physique. Mais il s’avère que le verrouillage offre un laps de temps idéal pour intégrer une nouvelle habitude saine dans votre vie. Linda Blair révèle comment vous pouvez utiliser le verrouillage pour faire une promesse de santé. Et vous pouvez ajouter cette page à vos favoris et revenir chaque jour pour obtenir un nouveau conseil santé de nos experts.

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Ligne de l’heure de la femme | Emma Barnett a répondu après que l’actrice Kelechi Okafor se soit retirée de l’émission Woman’s Hour peu de temps avant sa diffusion après avoir entendu le présentateur se demander si elle était antisémite. La dispute survient alors que l’ancien banquier de Goldman Sachs Richard Sharp est nommé pour succéder à Sir David Clementi en tant que président de la BBC.

Partout dans le monde: Trump s’adresse à un rassemblement de protestation

Donald Trump a déclaré qu’il « arrêterait le vol » en répétant des allégations de fraude électorale sans fondement devant des milliers de partisans lors d’un rassemblement à Washington pour protester contre une réunion du Congrès pour certifier la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle de novembre. M. Trump s’est adressé au rassemblement « Save America » alors que les démocrates semblaient se rapprocher de la possibilité de prendre le contrôle du Sénat américain. Le challenger démocrate Raphael Warnock a battu le républicain sortant Kelly Loeffler lors de l’un des deux tours de scrutin en Géorgie, le démocrate Jon Ossoff prenant également une courte avance. Lisez la suite pour les dernières nouvelles du rallye et les décomptes.

Entretien du mercredi

« Je veux jouer au tennis à 80 ans – voici comment je vais le faire »