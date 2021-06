Le verrouillage non plafonné Rhys Davies parmi quatre joueurs appelés dans l’équipe du Pays de Galles pour couvrir les convocations et les blessures des Lions | Nouvelles du rugby à XV

Rhys Davies des Ospreys est sur le point de faire ses débuts au Pays de Galles cet été

Verrou non plafonné Rhys Davies fait partie des quatre joueurs qui ont été appelés dans l’équipe du Pays de Galles pour couvrir les blessures et les retraits.

Josh Navidi et Adam Beard ont quitté le camp gallois dimanche pour rejoindre les Lions britanniques et irlandais après qu’Alun Wyn Jones et Justin Tipuric aient subi des blessures mettant fin à leur tournée contre le Japon samedi.

La deuxième ligne des Ospreys, Davies, a été recrutée pour remplacer Navidi dans l’équipe de Wayne Pivac, tandis que Seb Davies de Cardiff remplace Beard.

Le pilier des Scarlets Samson Lee, qui compte 45 sélections, revient au bercail après qu’une blessure au dos a exclu Tomas Francis, tandis que le demi de mêlée de Cardiff Lloyd Williams est appelé pour couvrir Rhodri Williams, qui a une blessure à l’épaule qui continuera d’être évaluée .

Le Pays de Galles accueille le Canada au Principauté Stadium samedi avant un double face à l’Argentine au même endroit au cours des deux week-ends suivants.