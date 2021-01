Une étude de l’Université de Stanford affirme que les ordonnances de séjour à domicile obligatoires et les fermetures d’entreprises n’ont «aucun effet bénéfique clair et significatif» sur la croissance des cas de Covid-19 et peuvent même conduire à des infections plus fréquentes dans les maisons de retraite.

Des chercheurs de l’Université de Stanford en Californie ont cherché à évaluer comment des verrouillages rigoureux influencent la croissance des infections par rapport à des mesures moins restrictives.

Ils ont utilisé des données d’Angleterre, de France, d’Allemagne, d’Iran, d’Italie, des Pays-Bas, d’Espagne, de Corée du Sud, de Suède et des États-Unis, recueillies au cours des premières étapes de la pandémie au printemps 2020. Ils ont comparé les données de la Suède et de la Corée du Sud, deux pays qui n’ont pas instauré de verrouillages rigoureux à l’époque, avec celui des huit autres pays.

Ils ont constaté que l’introduction d’interventions non pharmaceutiques restrictives (INP) telles que la réduction des heures de travail, le travail à domicile et la distanciation sociale permettait de freiner la hausse des infections dans neuf des dix pays étudiés, à l’exception de l’Espagne, où l’effet était« Non significatif. »

Cependant, lorsqu’ils ont comparé la propagation de l’épidémie dans des endroits qui ont mis en œuvre des mesures moins restrictives avec ceux optant pour un verrouillage complet, ils ont constaté « pas d’effet bénéfique clair et significatif»De ce dernier sur le nombre de cas dans n’importe quel pays.

La recherche continue en suggérant que les données empiriques de la dernière vague d’infections montrent que les mesures restrictives ne parviennent pas à protéger les populations vulnérables. « La proportion de décès dus au COVID-19 survenus dans les maisons de soins infirmiers était souvent plus élevée« Sous de sévères restrictions »plutôt que sous des mesures moins restrictives. » Il dit également qu’il existe des preuves suggérant que « parfois avec des mesures plus restrictives, les infections peuvent être plus fréquentes dans les milieux où résident des populations vulnérables par rapport à la population générale. »

La recherche admet que les verrouillages au début de 2020 étaient justifiés car la maladie se propageait rapidement et submergeait les systèmes de santé, et les scientifiques ou les médecins ne savaient pas quelles étaient les données de mortalité du virus. Cependant, il souligne les effets néfastes potentiels sur la santé de restrictions sévères, telles que la faim, les services de santé devenant indisponibles pour les maladies non-Covid, la violence domestique et les problèmes de santé mentale, et leurs effets sur l’économie signifient que les avantages les restrictions peuvent être surestimées et doivent être étudiées attentivement.

Les chercheurs concluent en disant que même s’ils ne pouvaient pas en exclure certains « petits avantages, « Ils n’ont trouvé aucun »avantages significatifs»De mesures plus restrictives sur la propagation de l’infection. Ils déclarent que « réductions similaires« Peut être réalisé avec »interventions moins restrictives. »

Un nombre croissant de pays ont récemment introduit des verrouillages à divers degrés, en réponse à la montée en flèche du nombre d’infections, imputées aux nouvelles souches très contagieuses de coronavirus.

L’Angleterre, le pays où l’une des nouvelles souches a été détectée, a introduit la semaine dernière un verrouillage national sans date de fin fixe et envisage maintenant de resserrer davantage les restrictions, comme l’avertissent les responsables: «les prochaines semaines seront les pires de la pandémie. »

