Le verrouillage imposé à des millions d’enfants alors que les Philippines luttent contre la flambée des cas de Covid

La mesure a été annoncée vendredi par le porte-parole présidentiel Harry Roque alors que le « plus contagieux et mortel » La variante delta se propage dans tout le pays, faisant grimper le nombre de cas et mettant les hôpitaux à rude épreuve.

La réglementation Covid plus stricte a été imposée à quatre provinces, ainsi qu’à la région entourant la capitale nationale, dans le but de limiter la propagation de la souche Delta, après que 47 cas ont été détectés autour de Manille par le département de la santé.

En plus d’obliger les jeunes à rester à la maison, des limites ont été imposées au nombre de personnes autorisées dans les salles à manger intérieures, les salons de beauté et lors des rassemblements religieux. Toute personne voyageant depuis la Malaisie et la Thaïlande est également confrontée à des restrictions aux frontières, avec des interdictions de voyager en Inde, en Indonésie et au Pakistan.

Cette décision est intervenue après que le groupe de recherche OCTA Covid a averti qu’une augmentation « à ses débuts a commencé dans la région de la capitale nationale.

Alors que Manille a dirigé la réponse Covid du pays, elle a opté pour des fermetures localisées, des couvre-feux prolongés et des ordonnances de séjour à domicile pour contrôler la propagation du virus.

Le département de la santé du pays travaillera désormais avec les hôpitaux et les établissements médicaux pour s’assurer qu’ils sont équipés de suffisamment de lits, de médicaments, de réservoirs d’oxygène et de personnel pour faire face à une surtension.

Depuis le début de la pandémie, les Philippines ont enregistré plus de 1,5 million de cas confirmés de virus et 26 874 décès dus à la maladie. Avec le programme de vaccination du pays en cours, 14 465 786 doses ont été administrées. La population du pays est de 108,1 millions d’habitants.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!