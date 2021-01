Boris Johnson a tenu une réunion top secrète du cabinet pour discuter d’un verrouillage encore plus strict avec des limites à l’exercice, le port obligatoire de masques à l’extérieur et une interdiction des bulles sociales, tous envisagés par les ministres, affirment des sources.

Le Cabinet Office a refusé de nier l’arrivée de nouvelles lois draconiennes – et a plutôt souligné la vague déclaration de Matt Hancock plus tôt dans la journée.

Le secrétaire à la Santé a refusé de spéculer lorsqu’on lui a directement demandé si des mesures plus dures – y compris des couvre-feux et des fermetures de crèches – pourraient être introduites, et a plutôt déclaré que les Britanniques devraient « suivre les règles que nous avons ».

Une source de Whitehall a déclaré à MailOnline que les changements discutés aujourd’hui comprenaient même l’introduction d’une interdiction pour les personnes de quitter leur domicile plus d’une fois par semaine.

Selon les règles actuelles, les Britanniques peuvent faire de l’exercice avec une autre personne ou avec leur foyer ou leur bulle de soutien.

Mais une source gouvernementale a déclaré que la règle était « utilisée comme excuse pour que les gens vont prendre un café dans le parc avec leurs amis » et qu’elle pourrait être renforcée, rapporte le Daily Telegraph.

Le Royaume-Uni a annoncé hier 573 autres décès de coronavirus, soit la plus forte hausse dimanche depuis avril et le troisième dimanche le plus meurtrier de toute la pandémie.

Les infections continuent également d’être élevées, avec 54 940 annoncées dimanche – le treizième jour consécutif, elles ont dépassé la barre des 50000.

La source a déclaré que la règle des deux personnes issues de deux ménages est là pour faire de l’exercice, pour la santé mentale des gens, en particulier pour les personnes âgées qui ne vont pas courir pour voir quelqu’un ».

Mais beaucoup utilisent leur «imagination» pour en faire ce qu’ils veulent.

Leurs inquiétudes sont survenues alors que des hordes de personnes ont afflué vers les plages et les centres-villes ce week-end – malgré les appels de Boris Johnson pour que les familles restent à la maison et aident à contrôler la variante mutante de Covid se propageant rapidement à travers le pays.

Les responsables devraient également encourager les magasins et les lieux de travail à améliorer leurs mesures de distanciation sociale Covid.

Les supermarchés seront au centre de la dernière initiative du gouvernement, beaucoup craignant que l’application laxiste des règles ne fasse courir des risques aux acheteurs.

Le secrétaire à la Santé a refusé de spéculer lorsqu’on lui a demandé directement si des mesures telles que les couvre-feux, les limites de temps permettent à l’extérieur des maisons et le fait de rendre les masques obligatoires à l’extérieur pourraient être introduits.

Le professeur Peter Horby, président du groupe consultatif sur les virus NERVTAG, a déclaré: « S’il y a un signe que ce n’est pas le cas, nous devrons être encore plus stricts, j’en ai peur. »

Un conseiller scientifique principal du gouvernement a déclaré aujourd’hui qu’il deviendrait clair si le verrouillage actuel réduisait la propagation des cas de coronavirus – avec des décès maintenant supérieurs à 80000 – dans un délai de quinze jours.

M. Hancock a participé ce matin au programme Andrew Marr de la BBC, où il a été interrogé sur une série de mesures qui pourraient être introduites.

M. Marr a demandé: « Envisagez-vous des choses comme les couvre-feux, la fermeture des crèches, la fin de certaines de ces bulles de soutien, de revenir à seulement une heure d’exercice à l’extérieur et de dire aux gens dans les espaces extérieurs bondés de porter des masques? Est-ce que c’est le genre de choses que vous pourriez envisager si vous ne maîtrisez pas cela très rapidement?

Mais M. Hancock a répondu: « Eh bien, je ne veux pas spéculer, car le message le plus important n’est pas de savoir si le gouvernement renforcera davantage les règles, le plus important est que les gens restent chez eux et suivent les règles que nous eu. ‘

Le professeur Horby a déclaré au même programme que la nouvelle variante découverte dans le Kent, qui semble beaucoup plus transmissible que les anciennes souches de Covid, a rendu la situation « plus risquée ».

Interrogé sur ce qu’être «encore plus strict» signifiait dans la pratique, il a répondu: «Eh bien, je pense que les principes n’ont pas changé. Il n’y a aucune preuve que ce virus se transmette d’une manière différente, c’est juste que les gens quand ils l’ont ont ont plus de virus, donc chaque contact est plus risqué.

«Les mêmes principes s’appliquent donc. Il s’agit de réduire les contacts sociaux et s’il y a des contacts sociaux inévitables, il faut être aussi strict que possible en ce qui concerne la distance et les masques faciaux, l’hygiène des mains et la ventilation, etc.

M. Marr a demandé: Donc, en repensant à mars et au printemps, je me souviens que vous ne pouviez sortir que pendant une heure, par exemple, pour tout type d’exercice et il y avait des règles beaucoup plus strictes pour rencontrer d’autres personnes. Est-ce que c’est le genre de choses que nous pourrions voir revenir si nous ne maîtrisons pas cela maintenant?

Ce à quoi il a dit: «Oui, c’est vrai. Vous savez que nous avons vu par le passé que des mesures très strictes fonctionnent et si les mesures actuelles ne sont pas assez strictes, ce que nous devons faire est clair.

Pendant ce temps, le dirigeant travailliste, Sir Keir Starmer, a averti que les règles de verrouillage pourraient devoir être rendues plus strictes si elles n’empêchent pas une vague de cas de Covid – car il a exigé la fermeture immédiate des crèches.

Il a attaqué les « messages mitigés » des ministres sur les restrictions de verrouillage en exhortant Boris Johnson à organiser des conférences de presse quotidiennes jusqu’à ce que le verrouillage soit levé.

Le bilan des morts de Covid au Royaume-Uni a dépassé les 80000, après que 1 035 décès supplémentaires aient été enregistrés hier, augmentant les craintes que le total dépasse 100000 d’ici la fin du mois.

Mais apparaissant dans le programme Andrew Marr de la BBC, Sir Keir a déclaré: « Ils sont durs et nécessaires. Ils peuvent ne pas être assez durs.

«Dans un sens, je pense que la chose la plus importante est que les gens comprennent ce message sur le fait de rester à la maison.

Et c’est au gouvernement de faire passer ce message tout le temps. Nous avons eu des messages mitigés, je le crains depuis neuf mois, c’est pourquoi nous avons un problème.

«Je voudrais voir le Premier ministre là-bas tous les jours avec une conférence de presse pour s’assurer que ce message passe absolument.»

Sir Keir Starmer a déclaré que les crèches « devraient probablement être fermées », déclarant à la BBC: « Je pense qu’il y a lieu d’examiner les écoles maternelles, nous en parlons aux scientifiques »

Priti Patel a aujourd’hui défendu la police alors qu’elle commençait à appliquer strictement les règles de Covid qui comprennent des amendes de 200 £ et une tolérance moindre pour les enfreignants.

Le ministre de l’Intérieur a averti que les agents « n’hésiteront pas » à prendre des mesures car le nombre croissant de nouveaux cas de Covid-19 prouvait qu’il était nécessaire de « renforcer l’application » dans les cas où les gens enfreignaient clairement les règles.

M. Hancock a déclaré dimanche à Sky’s Ridge que plus de personnes obéissaient aux règles que lors du verrouillage de novembre, mais a ajouté: « Absolument, je vais soutenir la police. Le défi ici est que chaque flex peut être fatal.

‘Vous pourriez regarder les règles et penser’ ‘eh bien, peu importe si je fais simplement ceci ou cela’ ‘, mais ces règles ne sont pas là comme des limites à repousser, elles sont la limite de ce que les gens devrait faire.

Interrogé sur la perspective de restrictions plus strictes plus tard, Marr a ajouté: «Je ne veux pas spéculer parce que le message le plus important n’est pas de savoir si le gouvernement renforcera davantage les règles.

«Le plus important est que les gens restent chez eux et suivent les règles que nous avons.

«Et cela, en termes d’ampleur de l’impact sur les cas, c’est la chose la plus importante que nous puissions faire collectivement en tant que société.

M. Hancock, qui a accordé l’interview de chez lui via un lien vidéo, a ajouté: « C’est difficile, ce n’est pas facile. Mais si vous pouvez faire quelque chose de chez vous et que vous n’avez pas besoin de sortir de chez vous pour le faire, vous devriez le faire.

« Les gens doivent non seulement suivre la lettre des règles, mais aussi suivre l’esprit et jouer leur rôle. »

Sir Keir Starmer a déclaré que les pépinières «devraient probablement être fermées». Les écoles primaires et secondaires ont été fermées pendant le verrouillage, mais les écoles maternelles restent ouvertes aux jeunes enfants.

Il a déclaré à la BBC: « Je pense qu’il y a lieu d’examiner les écoles maternelles, nous en parlons aux scientifiques.

«Je pense que les gens sont surpris que les écoles primaires aient été fermées, mais pas les crèches.

Il a ajouté: « Je pense qu’ils devraient probablement être fermés, je veux en parler aux scientifiques. »

Il a déclaré que la réalisation des objectifs du programme de vaccination était le meilleur moyen de rouvrir les écoles.

Sur la photo: des gens font la queue pour des crêpes à Hampstead, au nord de Londres aujourd’hui, alors que le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré l’état d’urgence dans la capitale en raison d’une augmentation rapide des cas

Mais il a déclaré que l’ouverture des salles de classe à nouveau ne devait pas être subordonnée à la vaccination des enseignants.

« Il faudrait examiner tous les critères, mais le plus important est ce programme de vaccination », a-t-il déclaré.

«Il est très difficile de voir comment nous pouvons commencer à lever les restrictions de manière significative jusqu’à ce que le programme de vaccination, au moins cette première partie soit déployée avec succès.

Pressé de savoir si la réouverture dépendait de la vaccination des enseignants, il a ajouté: « Non, je ne sais pas si c’est nécessairement le cas, même si cela peut arriver, ce serait une bonne chose.

«Cet argument selon lequel il y a des secteurs où les arguments en faveur de la vaccination sont très forts pour des raisons évidentes, et je le comprends et nous allons avoir cela pour répondre à cela, très franchement.

« Mais pour le moment, nous devons nous concentrer sur ceux qui sont les plus susceptibles d’aller à l’hôpital et de mourir tragiquement. »