Un «verrouillage dur» imposé dans l’État australien de Victoria au cours de l’été au milieu d’une poussée de l’épidémie de coronavirus a été «précipité» et a privé les citoyens de leurs droits, a conclu le médiateur de l’État dans un nouveau rapport.

Un résumé publié jeudi par l’ombudsman de Victoria Deborah Glass a révélé qu’un verrouillage strict mis en œuvre sur neuf tours de logements sociaux en juillet violait les libertés civiles et pouvait être illégal. Il a confiné les résidents chez eux pendant près d’une semaine, laissant certains sans nourriture ni médicaments.

« Le verrouillage précipité n’était pas compatible avec les droits humains des résidents, y compris leur droit à un traitement humain lorsqu’ils sont privés de liberté », Glass a écrit, ajoutant que «L’action semblait contraire à la loi.»

L’enquête a identifié plusieurs cas dans lesquels l’exécution de demandes de médicaments apparemment urgentes a été retardée ou négligée par les autorités administrant le verrouillage. Dans certains cas, les résidents ont été contraints de compter sur des bénévoles de la famille ou de la communauté pour collecter et livrer les fournitures essentielles.

Le responsable a également critiqué les mesures comme étant peu judicieuses, étant donné que le chef de la santé par intérim de l’État n’avait eu que 15 minutes pour examiner les restrictions et leurs implications pour les droits humains. Elle a noté que «De nombreux problèmes associés au verrouillage semblent attribuables à l’immédiateté de l’intervention.»

En outre, Glass a déclaré que l’État avait appliqué la politique en utilisant «Un grand nombre d’agents de police de Victoria en uniforme», qui a été décrit comme « Inutile et insensible » par ceux qui vivent dans les blocs de logement.

« Cet aspect du verrouillage ne semble pas avoir fait l’objet de discussions ou de débats interinstitutions dignes de mention », Elle a poursuivi en disant que les autorités ont donné «Prise en compte insuffisante de la façon dont le déploiement important de la police était susceptible d’être perçu… par les résidents.

En réponse au rapport de Glass, le gouvernement de l’État a reconnu avoir commis des erreurs, mais a néanmoins défendu avec force le verrouillage, le ministre du Logement de Victoria, Richard Wynne, en disant aux journalistes «Nous ne faisons aucune excuse pour avoir sauvé la vie des gens, absolument aucune excuse pour avoir sauvé la vie des gens.»

Le rapport de l’ombudsman a énuméré un certain nombre de recommandations au gouvernement, appelant les fonctionnaires à s’excuser «Préjudice ou détresse» causé par le verrouillage et à introduire «Plus de garanties» autour de l’utilisation de «Pouvoirs de détention d’urgence». On ne sait pas, cependant, quels recours juridiques les résidents des tours d’habitation pourraient avoir à l’avenir.

Bien que Victoria ait compté la grande majorité des 28000 infections à coronavirus en Australie, jeudi, l’État a passé environ 48 jours sans enregistrer un seul nouveau cas.

