L’Australie a connu un pic de décès par noyade à l’été 2020/2021 après que les niveaux de condition physique aient chuté pendant les verrouillages de Covid, a averti une grande bouée de sauvetage.

Au moins 55 personnes sont décédées des suites d’une noyade cet été seulement, contre seulement 43 à la même époque l’an dernier.

Selon Liam Krige, directeur général de Life Saving Victoria, le nombre impressionnant de décès par noyade cette saison est dû à une diminution de la forme physique et à une attitude blasée face aux dangers.

« La triste réalité est que les gens pensent que cela ne leur arrivera pas ou qu’ils n’ont pas à s’en soucier », a déclaré M. Krige à The Age.

« Nous savions que les gens allaient être moins en forme pendant le verrouillage du coronavirus et manquer des cours de natation et c’est exactement pourquoi nous, aux côtés d’autres services d’urgence, avons augmenté. »

Il y a quelques jours à peine, Aida Hamad, mère célibataire de quatre enfants (photo), a été tuée après avoir été balayée par une grande vague le long de la péninsule de Mornington à Victoria.

M. Krige a ajouté que l’assouplissement des restrictions à l’approche de l’été aurait pu contribuer au nombre record de noyades de Victoria au cours des six derniers mois.

«Les gens ne sont probablement pas aussi en forme qu’avant … leurs capacités ne sont probablement pas ce qu’ils pensaient», a-t-il déclaré.

À Victoria, sept personnes sont décédées au cours des dix derniers jours seulement.

Les sauveteurs et les autorités sont en état d’alerte sur la côte australienne alors qu’ils répondent aux appels de plus en plus nombreux en cas de noyade.

Le commissaire à la gestion des urgences, Andrew Crisp, a exhorté le public à assumer la responsabilité de ses actions.

Il a également abordé l’impact du verrouillage et de la pandémie de Covid, restreignant les mouvements des personnes pendant une grande partie de 2020 et limitant l’accès aux cours de natation et aux environnements aquatiques sûrs.

La gendarme Kelly Foster, âgée de 39 ans, est décédée en tentant de sauver une jeune femme d’un tourbillon dans les Blue Mountains le 2 janvier.

Des conditions de surf difficiles associées à un manque de temps dans l’eau ont également probablement accru le risque – (photo, vagues sauvages à South Narrabeen à Sydney)

«Nous avons eu 42 personnes décédées à la suite de noyades. Si vous regardez les 12 mois précédents, 34 personnes sont décédées. Ainsi, nous avons déjà constaté une augmentation significative en seulement six mois et demi », a déclaré M. Crisp.

« Cela concerne tout le monde, du jeune enfant de quatre ans à un gentleman dans la soixantaine.

Mme Hamad faisait partie des quatre membres de la famille qui ont été essuyés sur des rochers à Bushrangers Bay, près du cap Schanck, près du point le plus au sud de la péninsule.

Deux hommes à proximité ont sauté dans l’eau pour aider, mais le joueur de 45 ans n’a pas pu être sauvé.

L’étudiant népalais Sachet Bimali (photo ci-dessus) « vivait son rêve » de vie en Australie avant de se noyer en sautant dans une piscine populaire du Royal National Park

Mme Hamad était l’une des trois personnes à mourir dans des incidents distincts le long de la côte de Victoria le 14 janvier.

Le deuxième décès a eu lieu à Venus Bay dans le Gippsland.

Une femme dans la vingtaine a été tirée de l’eau après être entrée pour aider à sauver une adolescente qui avait du mal à nager.

Un sauveteur hors service a pratiqué la RCR, mais la femme n’a pas pu être sauvée.

Le troisième décès est celui d’un homme dans les années 80, amené inconscient à terre à la célèbre plage de Rye Front à Tootgarook.

Pendant ce temps, en Nouvelle-Galles du Sud, Sachet Bimali, 23 ans, a été emporté dans le parc national royal après avoir plongé dans un lagon depuis une corniche rocheuse.

Richard Capbagan et Denny Jade Caballa (photographiés ensemble) se sont noyés à Teewah Beach près de Noosa en décembre

Le décès est également survenu quelques minutes seulement après que des sauveteurs rémunérés, qui patrouillent dans le lagon tout au long de l’été, aient terminé leurs fonctions officielles de la journée.

Un étudiant international de 24 ans et une policière se sont également noyés dans les Blue Mountains de la Nouvelle-Galles du Sud, des témoins rapportant que l’officier héroïque tentait de sauver l’étudiant d’un tourbillon.

Les corps de l’agent principal Kelly Foster, 39 ans, et de la jeune femme ont été retrouvés un jour après leur disparition au canyon Wollangambe.

Des témoins ont déclaré que la gendarme principale Foster avait tenté de secourir la jeune femme après que son lilo gonflable ait été emporté par un tourbillon, la faisant basculer dans l’eau.

Mais elle a également été entraînée dans le tourbillon alors qu’elle tentait de transporter le touriste en détresse.

Plus au nord, deux hommes se sont récemment noyés en essayant de sauver leurs enfants d’un courant dangereux à Teewah Beach, au nord de Noosa sur la Sunshine Coast.

Le surfeur passionné Luddy Reynolds, 20 ans, a glissé et est tombé en traversant la Mary River, près de Gympie, au nord de Brisbane, le soir du Nouvel An.

Son corps a été retiré de l’eau environ 12 heures plus tard, mettant fin à une recherche frénétique pour le localiser.