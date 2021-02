Le verrouillage du coronavirus au Royaume-Uni augmente les cas de santé mentale

Les problèmes de santé mentale ont considérablement augmenté au milieu du verrouillage du coronavirus en Grande-Bretagne, ont rapporté samedi les médias locaux.

«Ce que nous percevons comme des symptômes simples, même quelque chose comme un mal de gorge, même ces appels arrivent avec des problèmes de santé mentale», a déclaré Ruth Lander, membre de l’équipe de formation du service 111 non urgent dans le nord du Pays de Galles.

«Cela a certainement accru les aspects liés à la santé mentale des appels que nous recevons – ils peuvent être des personnes âgées et aux prises avec la solitude ou une jeune maman qui a perdu son réseau de soutien et est en difficulté», a déclaré Lander.

«Les gens sont anxieux et effrayés, et c’est l’avantage de ce service parce que nous pouvons expliquer et aider ces patients», a ajouté Lander.

Selon Jason Killens, le directeur général du Welsh Ambulance Service, même avec une sensibilisation accrue du public au soutien de la santé mentale, les pleins effets du verrouillage ne font qu’émerger, a rapporté l’agence de presse Xinhua.

«Nous nous attendons à ce que ces problèmes s’aggravent et qu’ils deviennent encore plus complexes à mesure que les gens souffrent de différents stress dans leur vie à travers nos communautés», a déclaré Killens.

«Tout le monde a été touché par la pandémie d’une manière ou d’une autre – de nombreuses personnes ont perdu leur emploi, bien sûr, et cela crée aussi des problèmes d’anxiété et de santé mentale», a-t-il déclaré.

«Il est de plus en plus reconnu au cours des dernières années que la santé mentale a besoin de la parité avec la santé physique en ce qui concerne la façon dont nous fournissons des services et des soins aux patients», a-t-il déclaré.

«Nous avons un petit nombre de cliniciens en santé mentale au sein de notre service et nous prévoyons de l’étendre cette année… nous nous rendons compte que nous pouvons faire plus et que nous pouvons faire mieux», a-t-il ajouté.

L’Angleterre est actuellement sous le troisième verrouillage national depuis le déclenchement de la pandémie dans le pays. Des mesures de restriction similaires sont également en place en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord.

8523 autres personnes en Grande-Bretagne ont été testées positives pour Covid-19, portant le nombre total de cas de coronavirus dans le pays à 4163 085, selon les chiffres officiels publiés vendredi.

Le pays a également signalé 345 autres décès liés au coronavirus. Le nombre total de décès liés aux coronavirus en Grande-Bretagne s’élève désormais à 122415. Ces chiffres n’incluent que les décès de personnes décédées dans les 28 jours suivant leur premier test positif.

Pour ramener la vie à la normale, des pays comme la Grande-Bretagne, la Chine, l’Allemagne, la Russie et les États-Unis se sont battus contre la montre pour déployer des vaccins contre les coronavirus.