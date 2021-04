Les RESTRICTIONS en place en raison de Covid-19 devraient être assouplies immédiatement, a déclaré aujourd’hui un expert.

Le professeur Angus Dalgleish a déclaré que le gouvernement n’avait aucune raison d’attendre le 21 juin pour lever les règles restantes.

Un expert a déclaré aujourd’hui qu’il n’y avait aucune raison pour que les restrictions de verrouillage ne soient pas levées plus tôt Crédit: NNP

Plus tôt ce mois-ci, certaines restrictions relatives aux coronavirus ont été levées – permettant aux Britanniques d’aller au pub à l’extérieur, de retourner à la salle de sport et de visiter tous les magasins non essentiels.

La prochaine étape de la feuille de route du Premier ministre Boris Johnson pour sortir du verrouillage devrait avoir lieu le 17 mai – l’hospitalité étant autorisée à s’ouvrir à l’intérieur et les visites de nuit autorisées.

Si les cas restent bas, M. Johnson a déclaré que toutes les restrictions devraient pouvoir être levées d’ici le 21 juin.

Mais le professeur Dalgleish, oncologue consultant, qui était l’un des signataires d’une lettre appelant le gouvernement à mettre fin aux restrictions sur les coronavirus, a déclaré ce matin à Good Morning Britain qu’elles devraient être levées immédiatement.

Il a déclaré: « Dans ma propre capacité professionnelle, nous avons des gens qui ont lutté et ont continué avec des symptômes de cancer, trop inquiets pour venir à l’hôpital pour se faire soigner, et maintenant ça a progressé et leurs perspectives sont encore pires. »

Il a ajouté: « Nous avons des dizaines de milliers de patients atteints de cancer qui auraient dû être diagnostiqués et traités, avec un bien meilleur résultat. »

Des millions de Britanniques ont maintenant reçu un jab Pfizer / BioNTech, Oxford / AstraZeneca ou une dose de Moderna.

Plus de 33,6 millions ont eu une première dose et 12,5 millions ont eu une seconde.

Devi Sridhar, professeur de santé publique à l’Université d’Édimbourg, a déclaré au programme: «Nous avons encore beaucoup de personnes non vaccinées de 40 ans, 30 ans – ce sont des personnes qui risquent toujours de contracter une maladie grave.

« Je trouve étonnant que, bien qu’il y ait des manifestations anti-lock-out en Grande-Bretagne, nous voyons à travers le monde un carnage absolu en termes de vies perdues en dehors des hôpitaux parce que les gens ne peuvent pas obtenir de soins. »

Elle a ajouté: « Les gens veulent aller dans des endroits et veulent profiter de leur vie, mais ils veulent le faire en toute sécurité parce que je pense qu’en général le public comprend qu’il s’agit d’un virus si grave et que vous ne voulez en aucun cas l’acquérir. âge.