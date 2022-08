Le verrouillage de Wheaton North levé – Shaw Local

Le confinement à Wheaton North High School a été levé.

Le verrouillage a pris fin à 11 h 40 après que la police de Wheaton a déterminé qu’il n’y avait aucune menace à l’école, ont déclaré les autorités.

La police restera dans la zone pendant qu’elle termine l’enquête sur le coffre-fort qui a été trouvé. Les élèves ont repris leur journée scolaire.

Le verrouillage a été mis en place par mesure de précaution pendant que la police enquêtait sur le coffre-fort, qui était situé à l’extérieur de l’école, selon les autorités.

L’objet semblait être une ouverture forcée et pouvait potentiellement être utilisé comme coffre-fort pour armes à feu. Il n’y avait aucune menace pour les étudiants ou le personnel, et le verrouillage s’est produit par prudence, a déclaré la police.

En outre, les écoles élémentaires de Hawthorne, Lowell, Sandburg et Washington ont été placées dans un statut de sécurité et d’enseignement par prudence, mais cela a depuis été levé et les élèves ont repris une journée scolaire typique, ont déclaré les autorités.