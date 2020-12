Alors que les scientifiques ont averti que la nouvelle variante pourrait être jusqu’à 70% plus transmissible que le virus d’origine, M. Hancock a également refusé d’exclure une nouvelle série de fermetures d’écoles, bien qu’il ait déclaré que ce n’était pas le plan actuellement.

La nouvelle d’une nouvelle souche hautement contagieuse a provoqué la panique sur le continent où des pays comme l’Allemagne, l’Autriche, les Pays-Bas, l’Italie et la Belgique ont fermé leurs frontières aux voyageurs en provenance du Royaume-Uni.

M. Hancock a averti que des mesures strictes étaient nécessaires pour lutter contre la nouvelle mutation de la maladie et a suggéré qu’elles pourraient devoir rester en vigueur jusqu’à ce qu’une proportion significative de la population ait été vaccinée.

Samedi, de grandes parties du sud-est de l’Angleterre et de Londres ont été placées sous un nouveau système de contrôle de niveau 4 plus strict.

M. Hancock a déclaré à l’émission Sophy Ridge de Sky News le dimanche: «Nous savons qu’avec cette nouvelle variante, vous pouvez l’attraper plus facilement à partir d’une petite quantité de virus présente.

Plus tard, lors d’une apparition au Andrew Marr Show de la BBC, M. Hancock a décrit la nouvelle variété comme «incontrôlable».

Samedi en fin d’après-midi, le Premier ministre avait ordonné à des millions de personnes de rester à la maison et annulé les projets visant à permettre à d’autres de passer jusqu’à cinq jours ensemble dans une «bulle» de Noël.

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer également M. Johnson, l’accusant «d’indécision et de faiblesse du leadership qui coûtent des vies et coûtent des emplois».

« Le gouvernement, à mon avis, savait jeudi, peut-être même mercredi, qu’il allait couper la prise à Noël, mais il a attendu que le Parlement soit parti », a-t-il déclaré à The World at One sur BBC Radio 4.