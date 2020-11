Le verrouillage de l’Angleterre sera levé la semaine prochaine, mais de nombreux pubs resteront fermés.

Sous le feu des critiques sur le coût économique et social de ses restrictions sur les coronavirus, le Premier ministre Boris Johnson mettra fin à un deuxième verrouillage national exténuant en Angleterre la semaine prochaine.

Mais selon un nouvel ensemble de règles annoncé jeudi, qui divise l’Angleterre en trois niveaux de restrictions, l’accès aux bars et restaurants différera considérablement d’un endroit à l’autre en fonction de l’évaluation par le gouvernement de la menace locale posée par le virus.

Et cela signifie que les plus de 23 millions de personnes qui vivent dans le niveau le plus restreint font toujours face à une interdiction de l’une des activités préférées du pays: une visite au pub.

Avec l’arrivée de la saison des vacances, M. Johnson a un équilibre difficile à trouver en essayant de modifier la sortie du verrouillage d’une manière qui n’est ni si stricte que beaucoup ne se conforment pas, ni si laxiste que cela permet au virus de sortir. contrôle.