Le verrouillage de l’Angleterre se lèvera, mais de nombreuses portes de pub resteront fermées

Et cela signifie que les plus de 23 millions de personnes qui vivent dans le niveau le plus restreint font toujours face à une interdiction de l’une des activités préférées du pays: une visite au pub. Cette interdiction décevra non seulement les clients, mais privera également le secteur hôtelier assiégé de revenus critiques à l’approche de Noël, lorsque les pubs et les restaurants débordent généralement.

Les sondages d’opinion montrent généralement que les Britanniques soutiennent des mesures dures et préfèrent donner la priorité à la santé plutôt qu’à l’économie. Et le risque pour la santé reste réel.

Mais dans de vastes étendues du pays, y compris la plupart de ses autres grandes villes comme Manchester et Birmingham, le gouvernement souhaite que des restrictions plus strictes soient en place, les portes des pubs et des restaurants étant fermement fermées lorsque le verrouillage national prend fin le 2 décembre.

Dans ces zones à haut risque, seul le service à emporter sera autorisé.

«Avec 99 pour cent du pays dans les niveaux deux ou trois, cela reste verrouillé dans tous, sauf le nom de presque tous les pubs pendant le mois commercial le plus important de l’année», a déclaré Nick Mackenzie, directeur général de la chaîne de pubs Greene King.

«Cela met en péril des centaines de milliers d’emplois et met encore plus en doute l’avenir des pubs britanniques pour les années à venir», a-t-il déclaré, ajoutant que sur les plus de 2300 pubs de sa chaîne en Angleterre, seuls six seront dans les zones. où ils peuvent fonctionner relativement normalement – dans le soi-disant premier niveau.

Moins d’un million de personnes dans le sud de l’Angleterre vivront dans des zones sous les bordures les plus légères où les bars et les restaurants peuvent fonctionner relativement normalement, alors que plus de 55 millions vivent dans les deux autres niveaux.