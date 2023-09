Le verrouillage de l’aéroport de Rhode Island est levé après une « menace à la sécurité » concernant un éventuel tireur

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin de la semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information électronique gratuit du matin aux États-Unis

Un verrouillage à l’aéroport international TF Green de Rhode Island a été levé après qu’un appel signalant un homme avec un fusil dans un parking a été jugé infondé.

« Les forces de l’ordre ont déterminé qu’il n’y avait aucune menace crédible pour la sécurité à l’aéroport international RITF Green. RIAC a levé le verrouillage de précaution de l’aéroport », a écrit l’aéroport sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, vendredi après-midi. « Les voyageurs sont priés de vérifier auprès de leurs compagnies aériennes concernant les retards potentiels. »

L’aéroport a écrit sur X vendredi matin : « L’aéroport TF Green de Rhode Island est actuellement verrouillé alors que les forces de l’ordre s’attaquent à une menace potentielle pour la sécurité. Les voyageurs sont priés de retarder leur arrivée à l’aéroport pour le moment. Plus d’informations seront fournies lorsqu’elles seront disponibles.

La police nationale et locale est intervenue à l’aéroport, selon WPRI.

« Nous avons reçu un appel concernant une menace possible à l’aéroport, plusieurs agences enquêtent actuellement et effectuent une perquisition dans les parkings », a déclaré le chef de la police de Warwick, Bradford Connor, à la chaîne de télévision avant que la menace ne soit jugée infondée.

La police d’État a ajouté que les soldats avaient établi un périmètre autour d’un parking, ajoutant qu’une équipe Warwick SWAT avait travaillé au nettoyage du bâtiment.

« À titre préliminaire, ce que nous avons, c’est qu’un appel a été reçu par la police de Warwick au sujet d’un suspect potentiel avec un fusil », a déclaré le colonel Darnell Weaver de la police d’État, selon le WPRI. « Ils sont intervenus dans la zone, elle était isolée du parking, pas du terminal lui-même. »

La police a informé les voyageurs que l’aéroport était fermé et qu’elle bloquait les entrées.

Le ministère des Transports du Rhode Island a déclaré que toutes les voies de circulation en direction de TF Green sur le connecteur de l’aéroport étaient également fermées.

La journaliste de WJAR, Joanna Bouras, a tweeté plus tôt vendredi : « La police de Warwick, la police de l’aéroport et la police de l’État de Rhode Island enquêtent activement à l’aéroport TF Green… plusieurs personnes sont assises de l’autre côté de la rue sur Post Rd. en attente d’informations sur leurs vols.

« L’officier responsable de Warwick me dit que quelqu’un a appelé la police pour dire qu’il avait un fusil, puis a raccroché… ils m’ont dit qu’ils n’avaient pas confirmé si c’était vrai ou non », a-t-elle déclaré. ajoutée à l’époque.

L’appelant a déclaré qu’il y avait un homme avec une arme à feu dans un parking, ce qui a provoqué l’arrivée de l’équipe SWAT.

Le Floridien Robert Souza a déclaré à WPRI : « Nous essayions en fait de sortir de notre hôtel, essayant d’obtenir un Uber, mais nous n’y sommes pas parvenus. Les routes bloquées dans les deux sens ne permettaient pas l’accès.

« Je ne pouvais pas quitter l’Airport Connector pour me rendre à l’aéroport, alors je suis allée sur Post Road et il y avait des flics partout et je ne pouvais tout simplement pas passer », a déclaré Mary Lou Medeiros à la station. « Au début, personne ne savait ce qui se passait, et il y avait deux flics ici et ils ont dit que c’était un problème de sécurité. »

Tim White, journaliste du WPRI tweeté avant que le feu vert ne soit donné, « les vols à destination de TF Green ont été détournés vers d’autres aéroports après que l’appelant a affirmé qu’une personne avec une arme à feu avait été repérée dans un parking de l’aéroport. Pour l’instant, c’est infondé.»

« La police vous invite à éviter la zone car les routes menant à l’aéroport sont fermées », avait-il ajouté à l’époque.