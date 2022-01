Le verrouillage de la MLB parle de progrès, mais l’horloge tourne à l’approche de l’entraînement de printemps

Le voltigeur central des Los Angeles Dodgers Cody Bellinger (35 ans) vole la deuxième base alors que le joueur de deuxième but des Cardinals de St. Louis Tommy Edman (19 ans) prend le dernier lancer au Dodger Stadium lors du match Wild Card de la Ligue nationale 2021. Robert Hanashiro | USA AUJOURD’HUI Sports

Maintenant que le processus controversé du Temple de la renommée est terminé, avec Barry Bonds à nouveau refusé l’entrée à Cooperstown, la Ligue majeure de baseball est au rendez-vous alors qu’elle tente de démarrer sa saison à temps. Les joueurs sont en lock-out depuis décembre, lorsque la MLB est entrée dans le neuvième arrêt de travail de l’histoire de la ligue. L’entraînement de printemps est censé commencer le mois prochain et la journée d’ouverture de la saison régulière est prévue pour le 31 mars. Les deux parties négocient enfin. La ligue et les responsables de la MLB Players Association se sont réunis deux fois cette semaine et le feront à nouveau jeudi à New York pour discuter du cadre d’une nouvelle convention collective. Les pourparlers ont repris la semaine dernière pour la première fois depuis l’entrée en vigueur du verrouillage. « Toute journée passée à la table de négociation est une bonne journée », a déclaré l’ancien cadre de la MLB Marty Conway. « Deux jours consécutifs, c’est bon signe. Les sujets abordés incluent l’augmentation des salaires minimums, les règles concernant le système d’arbitrage, la manipulation du temps de service et le partage des revenus entre les clubs MLB. « À ce stade, vous essayez de dépasser les postures et les personnalités, qui dominent les premières séances », a déclaré Conway, qui est maintenant professeur de commerce du sport à Université de Georgetown. « Vous avez de nouvelles personnes à la table qui n’ont pas vraiment négocié les unes avec les autres. Cela a dû évoluer au-delà de cela pour vraiment entrer dans les problèmes. »

Le commissaire de la Ligue majeure de baseball, Robert D. Manfred Jr., et le directeur exécutif de la Major League Baseball Players Association, Tony Clark, prennent la parole lors d’une conférence de presse avant le troisième match de la ronde de championnat de la Classique mondiale de baseball 2017 entre l’équipe américaine et l’équipe de Porto Rico le mercredi 22 mars. , 2017 au Dodger Stadium de Los Angeles, Californie. Alex Trautwig | Ligue majeure de baseball | Getty Images

Trouver un terrain d’entente

Les lanceurs et les receveurs doivent se présenter aux sites des équipes au milieu du mois prochain, et les matchs d’entraînement du printemps commenceront le 26 février. Mais les premières équipes doivent remplir leurs listes, et rien de tout cela ne se produit pour le moment. Bien que plus plus de 1 milliard de dollars dans les accords ont été conclus avant l’arrêt de travail, les meilleurs agents libres comme le joueur de premier but des Braves d’Atlanta Freddie Freeman et l’arrêt-court des Astros de Houston Carlos Correa restent non signés. Conway a prédit qu’il y aurait « de réels progrès au cours des prochaines semaines » parce que les joueurs ne veulent pas manquer les matchs de la saison régulière et les chèques de paie qui les accompagnent. Ils peuvent être disposés à renoncer à une partie de la pré-saison, qui se déroule en Arizona et en Floride. Mais se préparer pour une saison régulière de 162 matchs nécessite un conditionnement, et les joueurs doivent considérer à quel point cela est important pour eux. « Avez-vous l’impression d’avoir besoin de trois semaines ? dit Conway. « Avez-vous besoin de deux semaines ? Qu’y a-t-il ? Il y a certains domaines clés où la ligue et les joueurs partagent un terrain d’entente. L’un est la possibilité d’une post-saison élargie, qui a été testée avec succès pendant la saison raccourcie par la pandémie en 2020. Plutôt que de limiter le champ des séries éliminatoires à 10 équipes, la MLB a invité 16 équipes en 2020. Les Dodgers de Los Angeles ont remporté la Série mondiale, battant les Rays de Tampa Bay en six matchs. Le commissaire de la Ligue, Rob Manfred, a alors lancé le processus de lobbying pour un changement plus permanent. La ligue envisage un format de 14 équipes à l’avenir, avec un bye pour la meilleure équipe de la Ligue américaine et de la Ligue nationale. La MLB Players Association préfère avoir 12 équipes. Plus il y a de clubs dans le tournoi, plus la possibilité de gagner des revenus en séries éliminatoires est grande, tandis que les joueurs auraient également une plus grande réserve d’argent à répartir. Le pool de joueurs combine les recettes de tous les matchs d’après-saison et comprend une prise de 60% des quatre premiers matchs des World Series. En 2019, la dernière saison complète avant la pandémie de Covid, cette somme totalisait un peu plus de 80 millions de dollars, le troisième pool le plus élevé de tous les temps. Le reste de l’argent des séries éliminatoires est réparti entre le personnel de l’équipe. La proposition de 12 équipes bénéficie d’un certain soutien au-delà des joueurs. Un responsable des médias a déclaré à CNBC que tout ce qui dépasse 12 équipes diluerait le produit du baseball et ruinerait les courses de fanions qui suscitent généralement l’excitation dans les dernières semaines de la saison. Dans un format à 14 équipes, tel que soutenu par la MLB, les vainqueurs de division organiseraient une série au meilleur des trois avec tous les matchs sur leur terrain. Les équipes les mieux classées choisiraient également leur adversaire. Conway a déclaré qu’un format d’après-saison révisé apporterait de l’enthousiasme à la MLB car « les fans, les clients, les sponsors commerciaux aiment les jeux plus significatifs ». Un autre sujet brûlant sur la table est un frappeur désigné universel. La principale différence de règle entre les deux ligues de baseball est que les lanceurs frappent dans la Ligue nationale, tandis que la Ligue américaine utilise un frappeur désigné pour le lanceur. L’approche DH universelle a été utilisée pendant la saison pandémique. Un changement dans la manière dont le brouillon est traité est également en discussion. Une proposition est que le projet mette en œuvre un système de loterie comme celui utilisé par la NBA, ajoutant un certain niveau de chance et de hasard au processus. Et, comme toujours, les salaires des joueurs sont un point d’achoppement clé. Le salaire minimum est actuellement 570 500 $. Le syndicat des joueurs cherche à pousser ce nombre à un minimum de 775 000 $. La MLB a proposé 600 000 $, puis a augmenté ses offres de niveau à 615 000 $ pour les joueurs sans expérience, 650 000 $ pour un an d’expérience et 700 000 $ pour les joueurs ayant au moins deux ans à leur actif, selon des personnes proches du dossier qui ont demandé à ne pas être nommés parce que ils ne sont pas autorisés à s’exprimer publiquement sur le sujet.

Shohei Ohtani # 17 des terrains des Angels de Los Angeles pendant le match entre les Red Sox de Boston et les Angels de Los Angeles au Angel Stadium le mardi 6 juillet 2021 à Anaheim, en Californie. Daniel Shiray | Ligue majeure de baseball | Getty Images

Travail à faire

Les autres problèmes liés à la rémunération que les joueurs souhaitent résoudre incluent le temps de service, le partage des revenus entre les équipes et la taxe de luxe. Le premier sujet examine comment les équipes manipulent l’utilisation des jeunes joueurs, les gardant souvent hors de la liste pendant juste assez de temps au cours d’une saison pour prolonger la durée de leur contrôle sur les contrats. Quant à la taxe de luxe, la CBA de 1995 a ajouté une règle qui pénalise les équipes qui dépensent trop en masse salariale. Les équipes qui dépassent le seuil de masse salariale de la MLB sont imposées entre 20% et 95%, avec le taux le plus élevé pour les récidivistes. L’argent collecté est distribué aux équipes en dessous de la ligne, de sorte que les plus dépensiers comme les Yankees et les Dodgers de New York aident à maintenir à flot certaines équipes de plus petit marché. La taxe de luxe s’élève à 210 millions de dollars, contre 195 millions de dollars en 2017. Le syndicat souhaite des modifications du système de taxe de luxe, s’attendant à ce que davantage d’équipes soient prêtes à dépenser pour les salaires des joueurs si elles n’étaient pas pénalisées pour cela.

Une vue des fans qui regardent depuis le champ extérieur pendant le match entre les Astros de Houston et les Braves d’Atlanta lors de la première manche du sixième match de la Série mondiale 2021 au Minute Maid Park. Jérôme Miron | USA AUJOURD’HUI Sports