Le verrouillage de la Malaisie met les finances publiques sous pression, selon le ministre

Azmin et son ministère ont été critiqués par politiciens de l’opposition et le public malais pour avoir autorisé certaines entreprises non essentielles – comme une entreprise de meubles et une brasserie – à fonctionner pendant le verrouillage, selon les médias.

Dans une déclaration de jeudi, Azmin a déclaré que son ministère n’était pas le seul à accorder des autorisations aux entreprises qui avaient demandé à rester ouvertes pendant le verrouillage. Il a ajouté que seules 128 150 entreprises – impliquant 1,57 million de travailleurs – avaient obtenu des approbations pour le faire, sur 586 308 qui ont demandé une autorisation, selon la déclaration en malais traduite par CNBC.

L’épidémie de Covid-19 en Malaisie s’est considérablement aggravée malgré le fait que le gouvernement ait imposé des blocages à des degrés divers au cours de l’année écoulée.

La semaine dernière, le pays d’Asie du Sud-Est a signalé cinq jours consécutifs d’infections record et a enregistré mercredi son plus grand nombre de morts par jour depuis le début de 2020. Dans l’ensemble, la Malaisie a confirmé plus de 595 000 cas de Covid et 3 096 décès, selon les données du ministère de la Santé. Jeudi.

Le directeur général de la santé malaisien, le Dr Noor Hisham Abdullah, a exhorté les gens à rester chez eux pour rompre la chaîne de transmission. Figure de proue de la lutte du pays contre le Covid, Noor Hisham a averti que le système de santé pourrait être paralysé si les cas continuaient d’augmenter.

Azmin a déclaré que le gouvernement accélère sa campagne nationale de vaccination. Il a expliqué que la stratégie consiste à administrer plus de 200 000 doses par jour d’ici la fin de ce mois, et doubler ce montant le mois prochain.

« Nous prévoyons d’atteindre l’objectif de vaccination de 80% dès août 2021 », a déclaré le ministre.

Mais les progrès de la vaccination en Malaisie ont été lents. Seuls 6,2% des quelque 32 millions d’habitants du pays ont reçu au moins une dose du vaccin Covid, selon les données compilées par le site de statistiques Our World in Data.