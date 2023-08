Le verrouillage de Dundee-Crown HS est levé, les étudiants seront toujours hébergés sur place – Shaw Local

Un verrouillage à l’école secondaire Dundee-Crown de Carpentersville, résultant d’une menace téléphonique contre la réception de l’école, a pris fin mercredi après midi, selon le site Web de l’unité communautaire du district scolaire 300.

Le message de la surintendante Susan Harkin au Site Internet du District 300 n’a pas précisé quel genre de menace avait été proférée avant le confinement, qui a commencé vers 9h10.

Même si le confinement a été levé, les étudiants resteraient toujours à l’abri sur place, selon le message. « Les étudiants resteront au terrain de jeu, à la cafétéria ou au gymnase pendant cette période » et de la nourriture et des services de soutien seront offerts, selon le message.

Les parents souhaitant récupérer leur enfant avant le renvoi régulier étaient invités à entrer par le parking junior à proximité des courts de tennis et à fournir une pièce d’identité pour récupérer un élève.

Les premiers rapports affirmaient qu’un tireur actif avait été entendu ou vu près du lycée, mais le bureau du shérif du comté de Kane a déclaré dans un communiqué. Publication Facebook qu’aucun incident ne s’est produit à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment.

« Des informations font état d’un tireur actif et, comme toujours, la sûreté et la sécurité non seulement de tous les étudiants, mais également des enseignants, des résidents des environs, ainsi que de nos services de police et d’incendie, sont de la plus haute importance. Nous avons des services de police, des pompiers et des équipes médicales environnantes présents et sur place pour aider et continuerons à informer tous ces événements », selon les publications Facebook du shérif.

L’école primaire Perry, située à proximité, a également été placée dans un statut de « refuge sur place », car un important contingent de policiers aurait été présent au lycée pendant l’enquête sur le rapport.

« Sachez qu’aucun incident ne s’est produit à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment. Tous les étudiants et le personnel sont en sécurité et sous la surveillance du district et du bâtiment. Le confinement a été instauré par mesure de précaution », selon le site Internet du district.