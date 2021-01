Les vaccins à eux seuls ne font pas encore assez de «travail lourd» pour permettre d’assouplir les restrictions de verrouillage, et lorsque la relaxation viendra, elle sera lente et progressive, a-t-il déclaré.

Lors d’une séance de questions et réponses avec les téléspectateurs de Sky News, Vallance a révélé qu’à tous les stades de la pandémie, il avait conseillé au gouvernement «d’aller plus tôt que vous ne le pensez, d’aller un peu plus fort que vous ne le pensez, et de partir un peu plus large que vous ne le pensez »dans l’application des restrictions à la vie sociale et économique.