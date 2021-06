Le verrouillage de Covid « ne peut pas être accéléré jusqu’au 5 juillet », car l’Angleterre n’est « probablement pas au bon endroit » malgré le succès du vaccin

Le VERROUILLAGE « ne peut pas être accéléré jusqu’au 5 juillet » car l’Angleterre n’est « probablement pas au bon endroit » pour lever les restrictions, selon les rapports.

Malgré les données indiquant que les vaccins gagnaient la course avec Covid, de hautes sources gouvernementales ont insisté dimanche sur le fait que le pays n’était pas prêt à être rouvert au stade de l’examen de deux semaines.

La nouvelle qu’il est peu probable que le verrouillage soit levé le 5 juillet intervient après que les données montrent que les cas à travers le Royaume-Uni augmentent à nouveau à un rythme alarmant Crédit : Getty

Hier, la Grande-Bretagne a enregistré plus de 10 000 cas de coronavirus pour le troisième jour consécutif Crédit : PA

Cela est intervenu alors que le haut responsable de Public Health England Covid a averti que les cas « augmentaient toujours assez rapidement » dans les régions du nord-est et de Londres, a rapporté The Telegraph.

La directrice de la réponse stratégique de Public Health England, le Dr Susan Hopkins, a également déclaré qu’un verrouillage supplémentaire pourrait être nécessaire cet hiver pour éviter que les hôpitaux ne soient submergés.

Le Dr Susan Hopkins a déclaré au Andrew Marr Show de la BBC: « Nous devrons peut-être procéder à d’autres verrouillages cet hiver, je ne peux pas prédire l’avenir, cela dépend si les hôpitaux commencent à être débordés. »

Le meilleur médecin de PHE a ajouté: « Nous voyons certainement des signaux dans certains domaines ralentir, Bolton, par exemple, s’est définitivement inversé, Blackburn et Darwen se sont stabilisés.

« Mais il y a d’autres parties du pays, en particulier dans certaines parties du nord-est, certaines parties de Londres qui augmentent encore assez rapidement.

« Je pense donc que tout cela ne fait pas la même chose dans tout le pays, et nous voyons des hausses et des baisses au fur et à mesure que les gens sortent et se font tester et je pense que nous voyons l’impact de la vaccination et c’est une bonne nouvelle.

« Le temps supplémentaire pour vacciner plus de personnes, obtenir deux doses de vaccination chez autant de personnes que possible signifiera, espérons-le, que ce que nous voyons avec cette vague ne ressemblera pas aux vagues précédentes que nous avons vues dans ce pays . »

Cependant, d’autres scientifiques ont déclaré que le Royaume-Uni pourrait s’ouvrir « le plus tôt possible » – en raison du grand nombre de personnes vaccinées.

Selon le NHS, plus d’un million de jabs ont été réservés en moins de 48 heures, après que le déploiement a été ouvert à tous les adultes en Angleterre vendredi.

Le Dr Susan Hopkins a déclaré que de nouveaux verrouillages pourraient être nécessaires cet hiver

Plus d’un million de jabs ont été réservés en moins de 48 heures après l’ouverture du programme à tous les adultes en Angleterre vendredi Crédit : PA

Downing Street n’était pas optimiste quant à la réouverture du pays début juillet Crédit : Getty

Dimanche, l’expert en vaccinologie, le professeur Brendan Wren, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a déclaré qu’avoir plus de 81% de la population adulte avec un premier vaccin Covid, et 59% avec les deux doses, était « très encourageant ».

« Je pense que si les chiffres continuent d’être prometteurs, je pense qu’il y a un grand espoir que nous puissions ouvrir le 5 juillet », a-t-il déclaré.

Downing Street était moins optimiste quant à la réouverture du pays début juillet, une source déclarant: « Nous avons clairement indiqué que le 19 juillet était la date butoir. Si vous regardez les données, nous ne sommes probablement pas dans le place pour rouvrir le 5 juillet. »

Le Dr Hopkins ayant 70% de la population doublement vaccinée avant la levée des restrictions restantes serait un bon objectif à viser.

Le Royaume-Uni ayant jusqu’à présent doublement vacciné 59,5% des adultes, le Dr Hopkins a déclaré que « nous devrions pouvoir atteindre » cet objectif avant le 19 juillet.

Cependant, elle a déclaré qu’un autre verrouillage pourrait se profiler l’hiver prochain, si les hôpitaux étaient débordés.

« Mais je pense que nous aurons d’autres moyens de gérer cela, par la vaccination, les antiviraux, les médicaments, les tests que nous n’avions pas l’hiver dernier », a-t-elle déclaré.

« Toutes ces choses nous permettent des approches différentes plutôt que des restrictions sur les moyens de subsistance qui nous feront avancer dans la prochaine phase d’apprentissage à vivre avec cela comme une endémie qui se produit dans le cadre des virus respiratoires. »

Cela survient après que les données montrent que les cas à travers le Royaume-Uni augmentent à nouveau à un rythme alarmant.

Hier, la Grande-Bretagne a enregistré plus de 10 000 cas de coronavirus pour le troisième jour consécutif.

PAS UN AUTRE!

Et le nombre de morts de Covid a augmenté de 14 au cours des dernières 24 heures, portant le sombre total à 127 970.

Les données montrent que 10 321 personnes ont été testées positives pour le virus mortel aujourd’hui, le nombre total de Britanniques infectés depuis le début de la pandémie s’élevant à 4 620 968.

La dernière fois que les infections quotidiennes ont été si élevées, c’était le 23 février, lorsque la Grande-Bretagne était au milieu d’un verrouillage total.

Selon le professeur Adam Finn, qui conseille le gouvernement au sein du comité mixte sur la vaccination et la vaccination, le Royaume-Uni est désormais aux prises avec une troisième vague.

Il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « Cela augmente, nous pouvons peut-être être un peu optimistes, cela ne va pas plus vite, mais néanmoins cela augmente, donc cette troisième vague est définitivement en cours. »

La dernière discussion sur la levée du verrouillage fait suite à la révélation selon laquelle Matt Hancock n’a pas informé Boris Johnson d’une étude PHE majeure, montrant l’efficacité des vaccins.

Selon les dernières analyses, le vaccin Pfizer-BioNTech est efficace à 96 pour cent après deux doses.

En revanche, le vaccin Oxford-AstraZeneca est efficace à 92 pour cent.

PHE a déclaré qu’il était actuellement trop tôt pour dire dans quelle mesure les vaccins protègent contre la mort chez les personnes infectées par la variante Delta. Cependant, cette protection devait être « élevée ».