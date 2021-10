Le verrouillage de Covid a eu un impact majeur sur les patients diabétiques de type 1, 2, révèle une étude

Les effets de la pandémie de Covid-19 sur les personnes atteintes de diabète de type 1 (DT1) et de diabète de type 2 (DT2) étaient très différents, selon une étude. Une revue systématique et une méta-analyse de 33 études examinant comment le contrôle du diabète a changé avec le début du confinement chez plus de 4 700 patients de 10 pays suggèrent que le contrôle de la glycémie (glycémie) s’est considérablement amélioré chez les personnes atteintes de DT1. En revanche, le confinement a contribué à une détérioration à court terme du contrôle de la glycémie et de la prise de poids chez de nombreux patients atteints de DT2.

« Notre analyse a révélé que le confinement améliorait la façon dont les personnes atteintes de diabète de type 1 géraient leur état », a déclaré l’auteur principal Claudia Eberle de l’Université des sciences appliquées de Fulda, en Allemagne.

« Cependant, les personnes atteintes de diabète de type 2 ont payé un lourd tribut, nombre d’entre elles connaissant une détérioration du contrôle glycémique et une prise de poids – qui sont associées à de nombreux types courants de cancer, de cécité, d’amputations ainsi que de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux », a ajouté Eberle.

Dans cette étude, publiée dans la revue Diabetology and Metabolic Syndrome, les chercheurs ont recherché toutes les études publiées en anglais ou en allemand qui ont rapporté l’impact des blocages de Covid-19 sur le contrôle glycémique chez les patients atteints de DT1 ou de DT2.

Au total, 33 études évaluées par des pairs jusqu’en mars 2021 ont été incluses dans les analyses.

Les chercheurs ont découvert que dans 25 études incluant 2 881 personnes atteintes de DT1, 18 études (72 %) ont montré des améliorations nettes du contrôle glycémique, 4 (16 %) n’ont montré aucun changement, tandis que 3 études (12 %) ont signalé une détérioration — peut-être en raison d’une interruption des services de santé, comme en Inde où l’insuline était rare.

En revanche, l’analyse a révélé que dans 8 études incluant 1 823 personnes atteintes de DT2, la moitié des publications ont noté une détérioration à court terme du contrôle de la glycémie pendant le verrouillage, tandis qu’un quart (2 études) ont montré une certaine amélioration.

Dans l’ensemble, les niveaux d’HbA1C ont augmenté en moyenne de 0,14 % pendant les fermetures. De plus, 3 études ont signalé des augmentations de l’indice de masse corporelle (IMC) comprises entre 0,3 kg et 0,95 kg, tandis qu’une a signalé une amélioration substantielle de B

