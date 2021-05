Le verrouillage de Covid-19 a pesé lourdement sur le cycle de sommeil des mères qui travaillent, selon une étude des États

La pandémie de coronavirus qui a débuté l’année dernière a fait un lourd tribut aux mères qui travaillent en Inde avec une réduction significative de leur temps de sommeil moyen et plus de deux fois plus de temps pour prendre soin des personnes âgées dans la famille, a montré vendredi une enquête nationale. . Les mères qui travaillent dans le pays ne dorment plus que 5,50 heures par jour, contre 6,50 heures par jour en moyenne à l’époque pré-Covid (avant 2020), soit une réduction d’environ 17%.

Selon une enquête menée par l’agence d’études de marché Market Xcel Data Matrix auprès de 1200 mères qui travaillent à travers le pays, elles consacrent désormais 01,50 heures de plus à s’occuper des personnes âgées / autres membres de la famille qu’à l’époque pré-Covid.

La pandémie a également modifié la routine et le mode de vie des mères qui travaillent – leur temps d’exercice et de divertissement a également été considérablement réduit. Jonglant entre diverses responsabilités, ils ont du mal à terminer leur travail de bureau et passent 08,55 heures pour terminer le travail de bureau contre 06,50 heures plus tôt. Leur travail ménager a également augmenté avec l’absence de femmes de ménage dans de nombreux cas.

De plus, les mères qui travaillent consacrent désormais plus de temps à l’éducation de leurs enfants, faute de conseils appropriés dans les écoles. Environ 30% des femmes ont déclaré plus de tâches ménagères depuis le début de la pandémie et environ 26% ont déclaré qu’il y avait plus de responsabilités en matière de garde d’enfants. Pas moins de 30% de femmes ont également signalé des problèmes de santé mentale depuis 2020, tandis que 26% ont déclaré avoir des problèmes de santé physique.

«La situation pandémique actuelle a eu un effet d’entraînement sur la vie de tout le monde. Les mères qui travaillent ont été particulièrement touchées qui sont accablées et stressées de travailler 24 heures sur 24 pour s’acquitter de leurs responsabilités professionnelles et des tâches ménagères », a déclaré vendredi Ashwani Arora, vice-président principal de Market Xcel Data Matrix, dans un communiqué.

«Le multitâche et le fait de jouer plusieurs rôles simultanément deviennent progressivement agités. Les mères qui travaillent doivent faire des compromis avec leur exercice et leur sommeil. Gérer le bureau et l’école à domicile (des enfants) en même temps au même rythme n’est certainement pas facile et nous devons accorder une attention particulière aux soignants », a ajouté Arora. Pour l’enquête, 1 200 mères qui travaillent, âgées de 25 à 45 ans ont été sondés dans 17 États du pays.

