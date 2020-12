«Nous avons grandi ici; nous sommes nés ici », a déclaré un résident, qui n’a pas été identifié par son vrai nom dans le rapport, aux enquêteurs. «C’était comme:« Sommes-nous plus dans un endroit sûr ou non? », A-t-il ajouté. «Nous nous sommes sentis indignes.»

Melbourne dans son ensemble était sous l’un des verrouillages les plus stricts et les plus longs au monde, d’une durée de 111 jours. Le verrouillage de la ville a pris fin à la fin du mois d’octobre et l’État de Victoria a maintenant passé 48 jours sans aucun cas transmis localement. Mais le verrouillage de la tour était beaucoup plus littéral, des policiers empêchant les résidents de quitter leur domicile.

Daniel Andrews, le premier ministre de l’État, a défendu le verrouillage de la tour jeudi, déclarant: «Nous avons pris les mesures que les experts jugeaient nécessaires pour sauver des vies.»

Ebyon Hassan, 32 ans, qui vit dans l’une des tours de la banlieue de North Melbourne et a perdu son père à cause du coronavirus fin juillet, a déclaré qu’elle et d’autres résidents avaient été extrêmement déçus par le manque de services gouvernementaux à la suite du verrouillage.

«Tout le monde essaie simplement de guérir et de récupérer», dit-elle. «Des excuses, c’est le moins qu’ils puissent faire.»