La plupart de leurs voisins européens ne peuvent que rêver de pentes enneigées alors qu’ils endurent des fermetures de vacances, mais les Autrichiens bloquent les parkings des stations de ski et les lignes de remontées mécaniques, défiant les règles de distanciation sociale alors qu’ils s’engagent sur les pistes de leur pays alpin.

La relation des Autrichiens au ski est profondément émouvante. Pour beaucoup, c’est un droit d’aînesse et un passe-temps national, étant donné que plus de la moitié de leur pays est montagneux et qu’ils sont fiers de l’Autriche. rôle dans le développement le sport. Ainsi, malgré un troisième verrouillage national qui a pris effet samedi, le pays a décidé que les stations de ski pouvaient rester ouvertes, mais uniquement pour les résidents autrichiens.

Les skieurs sont tenus de porter des masques de qualité médicale lorsqu’ils font la queue et roulent sur les remontées mécaniques et les gondoles, mais les appels à la distance sociale ont été vains. La saison de ski qui a commencé la veille de Noël a entraîné des embouteillages et de longues lignes de remontées surpeuplées, incitant la police à émettre des avertissements pour que les personnes restent à la maison et les autorités locales à appeler lundi des renforts de sécurité dans certaines stations.

Mais pour certains skieurs, l’expérience de passer un après-midi ensoleillé sur les pentes des Alpes – au milieu d’un verrouillage, après des mois de vie dans la pandémie de coronavirus – a ressenti comme un plaisir illicite.