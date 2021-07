BORIS Johnson a mis de côté ses plans pour un discours «Churchillian» de la Journée de la liberté demain pour célébrer la levée des restrictions au milieu de la recrudescence des cas de Covid et du chaos de l’auto-isolement.

Le Premier ministre ne s’adressera pas à la nation demain le jour du déverrouillage – car les experts ont averti que les mesures de verrouillage pourraient revenir dès septembre.

Boris annulera demain son discours de la «Journée de la liberté de Churchill» Crédit : Reuters

Les cas continuent d’augmenter au Royaume-Uni Crédit : LNP

Downing Street a été contraint hier d’annuler les plans pour une célébration des libertés retrouvées de la Grande-Bretagne dans un contexte d’inquiétude croissante face à la flambée des cas.

Les responsables avaient souhaité marquer l’événement en faisant parler M. Johnson dans un lieu historique associé à Churchill – bien que les conseillers scientifiques aient été effrayés lorsque le Royaume-Uni a enregistré plus de 50 000 infections hier.

Une source a déclaré dimanche au Mail: «Le plan était que Boris déclare effectivement la victoire sur le virus en invoquant l’esprit de Churchill, avec une rhétorique émouvante de manière appropriée.

« Cela ne semble plus approprié. »

‘SOIT PRUDENT’

Les ministres du Cabinet ont abandonné leur attitude optimiste envers la levée des restrictions, beaucoup exhortant désormais publiquement les Britanniques à être «prudents» alors que le pays se déverrouille.

Pressé à l’occasion de la Journée de la liberté ce matin, le secrétaire au Logement, Robert Jenrick, a déclaré à Sky News: «Nous pensons que nous pourrons avancer demain avec la quatrième étape de la feuille de route qui a vraiment été pour deux raisons principales.

« Le Premier ministre a fixé deux objectifs ambitieux, plus tôt dans l’année, tout d’abord que nous voulions nous assurer que les deux tiers de la population adulte du pays avaient été doublement vaccinés à ce stade.

«Et deuxièmement, et tout aussi important, chaque adulte dans l’ensemble du Royaume-Uni s’est vu proposer au moins une vaccination, et ces deux tests ont été satisfaits.

« Cela signifie donc que nous pouvons aller de l’avant, mais nous le ferons avec beaucoup de prudence, car les cas augmentent, les hospitalisations augmentent, et nous devrons donc tous exercer une responsabilité personnelle et un bon jugement éclairé dans les jours à venir. »

Aujourd’hui, il a été révélé que Boris Johnson et Rishi Sunak avaient été « pingé » par l’application NHS Covid-19 après être entrés en contact avec Sajid Javid.

Le PM et le chancelier n’auront pas à s’isoler car ils participent à un test pilote quotidien.

AVERTISSEMENT DE VERROUILLAGE

Cela survient après qu’une série d’anciens ministres et d’experts scientifiques se soient prononcés hier sur les plans de la Journée de la liberté.

L’ancien secrétaire à la Santé Jeremy Hunt a averti que les restrictions devront être réimposées si les hospitalisations de Covid dépassent le pic quotidien de la première vague.

Il a déclaré que la situation était « très grave » et que le gouvernement serait confronté à des « décisions difficiles » dans les mois à venir à mesure que les cas augmenteraient.

M. Hunt, qui est maintenant président du Commons Health and Social Care Committee, a déclaré à BBC Radio 4: «Le voyant d’avertissement sur le tableau de bord du NHS ne clignote pas en orange, il clignote en rouge.

« Les patients hospitalisés Covid doublent toutes les deux semaines. Cela signifie que nous nous dirigeons vers 10 000 patients hospitalisés Covid d’ici la fin août, ce qui est environ 20 fois plus élevé qu’à la même époque l’année dernière. C’est une situation très grave.

«Je pense qu’en septembre, nous allons presque certainement voir les infections atteindre un nouveau pic quotidien dépassant le niveau quotidien de 68 000, qui était le précédent record quotidien de janvier.

« S’ils continuent d’augmenter alors que les écoles reviennent, je pense que nous allons devoir reconsidérer certaines décisions très difficiles.

« La façon dont nous nous comporterons au cours des prochaines semaines aura une différence importante. »

L’avertissement de M. Hunt intervient alors que les dirigeants du NHS ont averti qu’une augmentation des admissions à l’hôpital pourrait entraver leur capacité à faire face à l’arriéré de soins – avec quelque 5,3 millions de Britanniques en attente de traitement.

L’un des plus grands hôpitaux d’Angleterre a annulé vendredi toutes ses opérations prévues pendant 48 heures en raison d’un manque de lits en soins intensifs dans un contexte d’augmentation inquiétante des admissions de Covid.

Le NHS Trust des hôpitaux universitaires de Birmingham (UHB), qui compte plus de 1 100 lits, a suspendu des dizaines d’interventions, y compris des greffes de foie qui sauvent des vies.

Les hospitalisations à travers le pays ont connu une légère augmentation avec 738 enregistrées hier – le chiffre le plus élevé depuis le 2 mars.

Et la Grande-Bretagne a enregistré hier 54 674 cas – le nombre d’infections quotidiennes le plus élevé depuis le 15 janvier.

Mais les décès sont restés faibles par rapport aux taux d’infection, le vaccin agissant comme un tampon contre l’hospitalisation et les maladies graves.

La dernière fois que le Royaume-Uni a enregistré 55 553 cas le 15 janvier, 1 282 décès ont été signalés et 3 677 hospitalisations. Hier, le décompte était respectivement de 41 et 738.

Plus de 35 millions de Britanniques sont désormais à double piqûre contre la maladie et plus de 46 millions d’adultes ont reçu leur première dose – offrant une protection supplémentaire contre la troisième vague.

AVERTISSEMENT JOUR DE LA LIBERTÉ

Lundi, le gouvernement lèvera toutes les restrictions légales de Covid avec la suppression des mesures de distanciation sociale, la reprise des événements à grande échelle et la suspension des conseils sur le travail à domicile.

Mais les ministres ont tempéré leurs promesses de «Jour de la liberté» alors que les cas continuent d’augmenter, Boris Johnson ayant averti la semaine dernière que la pandémie n’était «pas terminée».

Les Britanniques seront plutôt encouragés à porter des masques dans les espaces surpeuplés et à retourner progressivement au bureau – tandis que les lieux d’accueil pourraient demander des passeports pour les vaccins à l’entrée.

Les ministres espèrent que la conformité volontaire contribuera à faire baisser les taux de transmission même si les restrictions légales prennent fin.

Le voyant d’avertissement sur le tableau de bord du NHS ne clignote pas en orange, il clignote en rouge Jérémy Chasse

Mais un conseiller du SAGE a averti hier que la vague de Covid au Royaume-Uni durerait tout l’été et jusqu’à l’automne avec des infections quotidiennes atteignant 100 000 en quelques semaines.

Le professeur Edmunds, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a averti que la propagation ne cesserait probablement pas car les mesures sont levées lundi.

Il a déclaré à BBC Radio 4: «Mon intuition est que nous envisageons un niveau d’incidence élevé pendant une période prolongée tout au long de l’été et probablement pendant une grande partie de l’automne.

« Nous avons commencé à assouplir les restrictions avant que tout le monde ne soit vacciné.

« Cela va entraîner des infections chez les personnes non vaccinées – principalement dans ce cas les plus jeunes. Il est inévitable que cela se produise.

Mais le professeur Mark Woolhouse, professeur d’épidémiologie des maladies infectieuses à l’Université d’Édimbourg, a fait valoir que l’évaluation du déverrouillage de l’Angleterre le 19 juillet comme une « expérience dangereuse et contraire à l’éthique » était « très inexacte ».

Il a déclaré à Times Radio : « La préoccupation pour le moment est que la trajectoire des hospitalisations et des décès au Royaume-Uni est à la hausse, assez lentement … et nous voulons voir ce que fait cette tendance.

‘SORTIR LA VAGUE’

« Il est largement admis que le nombre de cas augmenterait, nous savions que cela se produirait lorsque nous déverrions depuis de nombreux mois maintenant, nous nous y attendrions … donc » expérience dangereuse et contraire à l’éthique » semble être une description très inexacte de Qu’est-ce qui se passe. »

Le professeur Woolhouse, qui conseille le gouvernement en Angleterre et en Écosse, a déclaré qu’il s’attendait à ce que tous les pays connaissent une « vague de sortie » de coronavirus lorsqu’ils se déverrouilleront complètement.

Ailleurs, le gouvernement a annoncé une campagne de vaccination à grande échelle à l’automne pour lutter contre l’augmentation des cas de grippe ainsi qu’un pic prévu d’infections à Covid.

Plus de 35 millions de Britanniques se verront offrir un vaccin contre la grippe à partir de septembre dans le cadre d’une extension significative du programme.

Les jabs seront disponibles à partir de septembre pour les enfants âgés de deux et trois ans au 31 août, tous les enfants du primaire, les personnes âgées de 50 ans et plus, les femmes enceintes, les aidants non rémunérés et le personnel de santé et de soins sociaux adultes de première ligne.

Les experts ont averti que le Royaume-Uni a de faibles niveaux d’immunité contre la grippe en raison des mesures de verrouillage et de distanciation sociale.

Les ministres ont également été critiqués pour avoir été à l’origine d’une « pingdémie » car il a été révélé hier que plus d’un demi-million de Britanniques avaient été invités à s’auto-isoler par l’application NHS Covid-19.

Des employeurs furieux ont exigé que le gouvernement modifie l’application en raison d’une grave pénurie de personnel – bien qu’une augmentation du nombre de cas signifie que des changements pourraient ne pas être apportés avant le mois prochain.