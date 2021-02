Le verre transparent en bois pourrait bientôt devenir une réalité. Mais est-il économe en énergie?

La science-fiction pourrait bientôt devenir réalité car le bois pourrait remplacer les vitres transparentes de nos maisons. Les chercheurs et les ingénieurs se tournent maintenant vers le bois comme matériau alternatif économe en énergie pour fabriquer du verre.

Selon un New York Post rapport, des chercheurs du Laboratoire des produits forestiers (FPL), une branche de recherche du département de l’agriculture des Etats-Unis (USDA), ont mis au point un matériau à base de bois aussi fin et transparent que le verre. Le produit nouvellement développé est beaucoup plus léger, plus durable et économe en énergie.

Le chercheur FPL Junyong Zhu, en co-collaboration avec des scientifiques de l’Université du Maryland et de l’Université du Colorado, a développé le nouveau matériau en bois transparent qui peut remplacer la vitre en verre traditionnelle. Leur étude a également souligné que le bois transparent a le potentiel de surpasser le verre actuellement utilisé dans la construction de presque toutes les manières.

Habituellement, le verre traditionnel est le matériau le plus couramment utilisé dans la construction de fenêtres et il a un prix économique et écologique coûteux. Le rapport mentionne également que le verre est également coûteux à produire et crée une charge de près de 25 000 tonnes métriques de dioxyde de carbone par an.

Aujourd’hui, le bois transparent est en train de devenir l’un des matériaux les plus prometteurs de l’avenir et pourrait être une aubaine pour le bâtiment et les propriétaires. Le verre transfère rapidement la chaleur, ce qui entraîne des factures d’énergie plus élevées, car l’air chaud s’échappe par les vitres pendant l’hiver.

L’équipe de recherche a pu créer du bois transparent en traitant un balsa de faible densité avec du peroxyde d’hydrogène qui le débarrasse de presque toute visibilité. La pâte de bois reformée a ensuite été pénétrée avec un polymère synthétique appelé alcool polyvinylique (PVA) qui a abouti à un produit qui était pratiquement transparent.

Les scientifiques sont convaincus que le passage au bois transparent pourrait également s’avérer rentable. Le nouveau matériau est environ cinq fois plus efficace thermiquement que le verre, ce qui réduit efficacement les coûts énergétiques.

Comme il est fabriqué à partir d’une ressource durable et renouvelable avec de faibles émissions de carbone. C’est une solution gagnant-gagnant pour tous, car elle est également compatible avec les équipements de traitement industriel existants, ce qui facilite la transition vers la fabrication.