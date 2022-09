Le verre rempli d’eau reste stable à l’intérieur du train Vande Bharat à une vitesse de 180 km/h

Le nouveau galop d’essai Vande Bharat de lundi a atteint une vitesse de plus de 180 km/h. Indian Railways a également partagé une vidéo qui montre la stabilité du train même à une vitesse aussi élevée. Dans le clip, il montre l’extérieur de la course d’essai du train, puis la cabine du conducteur qui a zoomé sur le compteur de vitesse touchant près de la marque des 180 km. Après quelques images, un téléphone lit la vitesse du train et le verre d’eau à ras bord est resté tel quel. La vidéo a été partagée sur Twitter par les Southern Railways.

La légende de la vidéo disait : « Jetez un œil au nouveau râteau Vande Bharat en essai à 180-183 km/h. Un verre rempli à ras bord d’eau reste stable même lorsque le train roule à 180 km/h.

Le mois dernier, le ministre des chemins de fer de l’Union, Ashwini Vaishnaw, a inspecté le nouveau train Vande Bharat à l’Integral Coach Factory (IFC) à Chennai. Il a également partagé des visuels intérieurs du train et a écrit : « Qualité de conduite supérieure. Regardez le verre. Stable à une vitesse de 180 kilomètres par heure (km/h).”

Regardez le verre. Stable à 180 km/h.#VandeBharat-2 pic.twitter.com/uYdHhCrDpy – Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) 26 août 2022

Dans le cadre du 75e Azadi Ka Amrit Mohatsav, l’année dernière, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé le lancement de 75 nouveaux trains Vande Bharat qui relieront 75 grandes villes à travers le pays.

Selon les rapports de l’ANI, les nouveaux trains sont équipés de capteurs d’incendie automatiques, de caméras de vidéosurveillance et de systèmes GPS pour rendre les déplacements plus sûrs et plus confortables. Le train a également des portes automatiques actionnées par le pilote. Les fenêtres sont larges et il y a plus d’espace pour les bagages. ICF s’est fixé pour objectif de fabriquer 75 trains Vande Bharat d’ici août 2023.

L’agence de presse a également mentionné que voyager dans les nouveaux trains serait confortable en raison des voitures plus légères que les trains précédents. Les entraîneurs sont en acier inoxydable. En raison de moins de poids, les passagers se sentiraient plus à l’aise même à grande vitesse

La plupart des pièces des trains sont «fabriquées en Inde», à l’exception de quelques petites pièces mentionnées par la source à ANI.

Le mois dernier, deux nouveaux trains ont commencé à circuler entre New Delhi à Varanasi et New Delhi à Vaishnodevi Katra.

