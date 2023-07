Le verre recyclé dans 8 arrondissements montréalais part à l’enfouissement

Près de la moitié des 19 arrondissements de Montréal ne recyclent pas le verre, bien qu’ils indiquent aux résidents sur le site Web de la Ville qu’ils peuvent le mettre dans leur bac bleu ou leur sac.

Le recyclage de huit arrondissements est acheminé au centre de tri du quartier Saint-Michel de la ville, qui est géré par l’entreprise Ricova. Le recyclage des 11 autres arrondissements est acheminé vers une nouvelle installation de 47 M$ à Lachine, opérée par une autre entreprise contractée par la Ville, la Société VIA.

Les deux centres de tri ont eu du mal à séparer le verre des autres matières recyclables, ainsi qu’à le nettoyer – mais le centre de Saint-Michel est le dernier à avoir fait l’objet d’un examen minutieux pour ne même pas avoir essayé.

Les 20 000 tonnes de verre que Ricova récupère à Montréal finissent dans des décharges ou sont broyées en poudre et utilisées comme couverture de décharge en remplacement du sable. La couverture de la décharge est étalée sur les ordures à la fin de chaque journée pour minimiser les odeurs, les envolées et empêcher les animaux d’y pénétrer.

« C’est essentiellement une décharge glorifiée », a déclaré Karel Ménard, défenseur du recyclage, à propos de l’utilisation de poudre de verre comme couverture de décharge.

Ménard a déclaré que le gouvernement du Québec a autorisé cette pratique comme un palliatif jusqu’à ce qu’il puisse mettre en œuvre de meilleures mesures de recyclage du verre. Le gouvernement n’a jamais limité l’épaisseur de cette couverture, ce qui signifie qu’elle peut souvent être plus élevée que nécessaire, a-t-il ajouté.

Karel Ménard est à la tête de l’organisme Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. (Radio Canada)

Les arrondissements où Ricova collecte les matières recyclables sont : Plateau-Mont-Royal, Rosemont–La Petite-Patrie, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Montréal-Nord, Anjou, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Saint-Léonard et Rivière-des -Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Pierre Beaudoin, un habitant du Plateau, nettoie et recycle méticuleusement les bouteilles en verre depuis des années.

« Je suis surpris d’apprendre qu’il y a tellement d’arrondissements qui ont cette mauvaise pratique de nous faire croire qu’on recycle, a dit Beaudoin. « C’est déconcertant. »

Pierre Beaudoin, un résident du Plateau, dit qu’il fait tout son possible pour nettoyer et recycler les bouteilles en verre. (Jean-Philippe Robillard/Radio-Canada)

Ricova dit qu’elle ne peut pas investir dans de meilleurs équipements puisque son contrat avec la ville se termine en 2024. La ville ne renouvelle pas ce contrat et fermera le centre Saint-Michel et le remplacera par un autre en construction dans l’est. Montréal.

Le verre recyclable à l’infini — mais le Québec le fait à peine

Lorsque le verre n’est pas mélangé à d’autres matériaux, c’est l’un des matériaux les plus recyclables qui soit. Il peut être fondu et soufflé à nouveau un nombre infini de fois et nécessite beaucoup moins d’énergie que la fabrication de verre à partir de zéro.

Mais le Québec a du mal à recycler le verre depuis qu’il a cessé d’obliger les citoyens à trier leurs propres matériaux il y a environ 20 ans, optant plutôt pour embaucher des entreprises pour faire le tri après la collecte en bordure de rue.

Depuis, dit Ménard, aucun verre ramassé sur le bord des routes québécoises ne peut être retransformé en bouteilles de verre. Une grande partie finit par se briser, contaminant d’autres matières recyclables telles que le papier et le carton. Les éléments qui peuvent être récupérés sont principalement transformés en produits utilisés dans la construction, le sablage ou les filtres de piscine.

C’est le cas des quelque 12 000 tonnes de verre que reçoit le centre de tri de Lachine, qu’il paie pour envoyer au Groupe Bellemare, une entreprise de la région québécoise de la Mauricie.

« Tout est très opaque », a déclaré Ménard, notant qu’il n’est pas clair si 100% du verre acheté par Bellemare peut être transformé. Il se demande pourquoi l’entreprise exige un paiement pour prendre le verre.

Bellemare a déclaré à CBC News qu’elle n’avait pas la capacité de prendre en charge le verre du centre de tri de Saint-Michel en plus de celui de Lachine.

Ricova exploite l’un des deux centres de tri de recyclage à Montréal. (Jérôme Labbé/Radio-Canada)

La Ville de Montréal reconnaît que les systèmes en place ne sont pas idéaux.

« La solution, c’est la modernisation », a déclaré Marie-Andrée Mauger, mairesse de l’arrondissement de Verdun et membre du comité exécutif responsable de l’environnement. « Nous devons enlever le verre avant qu’il ne parte dans le bac de recyclage. »

L’usine de Montréal utilise du verre de l’Ontario et des Maritimes

En mai, Québec a de nouveau retardé un programme pour faire exactement cela. Le système de consignation du verre et des plastiques qu’il avait promis pour novembre 2023 est désormais prévu pour 2025.

Entre-temps, il y a une centaine de bacs de consigne au Québec qui ont été mis en place par un organisme appelé Opération verre-vert, dont quatre à Montréal. Leurs emplacements sont disponibles sur le site du groupe site Internetqui est en français.

La province a investi l’an dernier 21 millions de dollars dans la verrerie montréalaise Owens-Illinois, en vue de récupérer le verre du futur système de consignation.

Selon Ménard, l’usine est la plus grande du genre capable de recycler le verre dans l’est de l’Amérique du Nord. Pourtant, elle ne peut presque plus utiliser de verre recyclé au Québec et fabrique plutôt des bouteilles à partir de verre provenant de l’Ontario et des Maritimes.