Le verre de l’appareil photo du Pixel 7 continue de se briser

Il a fallu quelques mois avant d’en arriver là, mais les Pixel 7 et Pixel 7 Pro de Google ont peut-être trouvé leur premier gros problème. De plus en plus de personnes subissent un bris spontané de la vitre qui recouvre leur appareil photo. Les premiers signalements de ce phénomène remontent à début décembre et se sont multipliés la semaine dernière.

Le problème est comme je l’ai décrit ci-dessus en ce que le verre Pixel 7 qui recouvre l’appareil photo frappe directement les gens, qui prétendent tous qu’ils n’ont rien fait. Certains ont décrit avoir sorti le téléphone de leur poche et y avoir trouvé de petits éclats de verre, tandis que d’autres disent qu’ils ont peut-être posé le téléphone doucement, pour le ramasser et trouver leur appareil photo cassé.

La plupart des images que j’ai vues du problème se ressemblent toutes et beaucoup montrent que leurs téléphones sont bien protégés par des étuis. Dans presque chaque photo d’un Pixel 7 ou Pixel 7 Pro cassé, il semble que le côté double caméra soit celui qui est affecté. J’en ai vu au moins un avec un téléobjectif Pixel 7 Pro cassé.

Il n’y a toujours pas beaucoup de consensus sur la façon dont cela se produit exactement, mais la théorie selon laquelle le temps froid est en jeu a pris de l’ampleur cette semaine. C’est l’hiver après tout et le temps froid pourrait certainement jouer à des jeux avec un boîtier en métal et en verre. Tout ce que nous savons, c’est que les rapports sur cet événement semblent certainement augmenter.

Ci-dessous, vous pouvez voir un Pixel 7 avec du verre brisé. Cela arrive également au Pixel 7 Pro.

Si vous voulez voir certains des rapports de ce qui se passe, vous ne devriez pas avoir de mal à les trouver. Juste hier, ce fil reddit recueilli plus de 700 votes positifs (et plus), mais vous ne devriez pas ignorer ce fil d’assistance Google qui a commencé le 9 décembre et a maintenant plus de 100 réponses, toutes avec la même plainte.

Pourquoi est-ce un gros problème, ne devrait-il pas être couvert par la garantie ? Ah ha, c’est l’autre problème en jeu ici. Les rapports d’utilisateurs obtenant des remplacements ou devant payer pour des réparations peuvent tous deux être trouvés dans tous ces fils de discussion. Google n’a pas encore fait de déclaration officielle, pour autant que je sache, donc tout le monde espère trouver ce représentant extra-gentil de l’assistance Google qui reconnaîtra le problème et enverra un remplaçant gratuitement. Cependant, tout le monde n’a pas cette chance et certains ont dû payer pour faire réparer leur Pixel 7 ou Pixel 7 Pro après avoir rencontré peu d’aide.

Nous verrons si Google répondra aux commentaires et fournira toute mise à jour possible. Pour l’instant, essayez d’éviter le froid avec votre Pixel 7 ? Oh mec.